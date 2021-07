Circuito Comunidade em clima das festas de São João em Ipatinga

O Instituto Usiminas convida a comunidade a participar do encerramento do Arraial Itinerante, ação do Circuito Comunidade, na manhã deste domingo (25). O minitrio passará pelos bairros Nova Esperança e Vila Formosa, em Ipatinga, levando canções dedicadas às tradicionais festas de São João. O Circuito Comunidade é realizado pelo Instituto Usiminas com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Nesta última rodada do Arraial Itinerante, de 8h30 às 11h30, na interpretação dos músicos Douglas Netto (sanfona e voz) e Wemerson Geléia (percussão), os moradores poderão curtir e se divertir com canções temáticas das festas de São João, com muito “arrasta-pé”, xotes e a alegria das festas tradicionais do mês.

Com um repertório repleto de sucessos de grandes artistas nordestinos, o público poderá ouvir clássicos de Dominguinhos, Luiz Gonzaga e Gilberto Gil, entre outros. Em Ipatinga, o arraial do Circuito Comunidade já passou pelos bairros Cariru, Chácaras Oliveira, Bairro das Fontes, Jardim Santa Clara, Santa Mônica e Horto.

O Arraial Itinerante também foi realizado em Cubatão (SP) e em Itatiaiuçu (MG), com minitrios levando música, diversão e o clima festivo para as comunidades por onde passaram. A ação alcançou mais de 3 mil pessoas nos três municípios.

Os moradores de outros bairros de Ipatinga e em outros municípios também poderão acompanhar a última edição do ano do Arraial Itinerante por meio das redes sociais do Instituto Usiminas: Instagram (@institutousiminas) e Facebook (facebook/institutousiminas).