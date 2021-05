Circuito Comunidade homenageia mães nos domingos de maio

O Circuito Comunidade vai passar pelo bairro Parque das Águas com o Sarau Itinerante – Poesia em Casa, no próximo domingo (16), das 9h às 11h. A segunda rodada com a homenagem para as mães de Ipatinga é conduzida pelos atores Luzia di Resende e Marrione Warley, declamando poesias sobre mães, mulheres, cuidado, amor, saudade e esperança.

A ação teve início no último domingo (9), levando a atração para as mães dos bairros Caçula e Jardim Panorama. O Circuito Comunidade é realizado pelo Instituto Usiminas, com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

LAR PAULO DE TARSO

A última rodada do Circuito Comunidade para Entidades presenteou o Lar Paulo de Tarso, localizado no bairro Bom Retiro, com o show do cantor Hyuri Luna, na tarde de quarta-feira (12). A ação havia sido programada para março, mas as edições destinadas às casas de acolhimento de Ipatinga foram remarcadas em função dos critérios de prevenção à Covid-19 exigidos pela Onda Roxa do Minas Consciente.

Para a psicóloga do Lar Paulo de Tarso, Ena Paula, a apresentação do Circuito Comunidade trouxe muita emoção e boas recordações para os idosos da casa de acolhimento. “Desde que recebemos a notícia de que teríamos essa apresentação, os idosos ficaram muito ansiosos. Todos se divertiram e participaram pedindo músicas. Agradecemos muito à Usiminas e ao Instituto Usiminas pela oportunidade”, declarou Ena.

Comandada pelo músico Hyuri Luna e pelo sanfoneiro Lúcio Mariano, a apresentação “Seresta Sertanejos Românticos” também foi levada pelo Circuito Comunidade para as instituições Fazenda Água Viva, Naemc, Lar Divina Providência Sociedade São Vicente de Paulo, além do Lar Paulo de Tarso.