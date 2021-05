Circuito Comunidade homenageia mulheres e mães de Ipatinga

O Circuito Comunidade – Especial Dia das Mães – marca o primeiro ano de lançamento do programa em Ipatinga. Realizada pelo Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a ação teve início em maio de 2020 como uma alternativa para levar atrações culturais e alegria até as casas das pessoas, pelas ruas das comunidades onde a Usiminas atua, em função da pandemia. O Circuito Comunidade já alcançou mais de 33 mil pessoas, arrecadou 1 tonelada de alimentos não perecíveis, doados a entidades do Vale do Aço, e distribuiu mais de 6 mil mudas de árvores onde o projeto foi realizado.

No próximo domingo (9), das 9h às 11h, o Circuito Comunidade vai homenagear as mulheres e as mães de Ipatinga com o Sarau Itinerante – Poesia em Casa. Os atores Luzia di Rezende e Marrione Warley vão circular a bordo do minitrio elétrico pelos bairros Caçula e Jardim Panorama, declamando poesias sobre mães, mulheres, cuidado, amor, saudade e esperança. A ação frisa um dos objetivos norteadores das atividades do Instituto Usiminas, que é a diversidade, promovendo a valorização da mulher e a busca pela igualdade de gênero.

Para a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, o Circuito Comunidade do mês de maio tem um significado especial. “Lembramos com emoção da nossa primeira atração com o minitrio elétrico circulando por Ipatinga, permitindo alcançar o nosso público com cultura e arte, com segurança e, ainda, homenageando as mães. Queremos, mais uma vez, abraçar as mães de Ipatinga, tornando a data mais especial, mesmo neste momento ainda bastante delicado”, comenta Penélope.

HOMENAGEM VIRTUAL

Pelas redes sociais, o Instituto Usiminas exibe o conteúdo musical “Homenagem às mulheres, com Nega Agna”, amanhã (7). Em vídeo, a cantora e atriz mineira vai apresentar canções compostas por mulheres importantes no cenário musical mundial, como: Elis Regina, Marisa Monte, Nina Simone, entre outras. A proposta de Nega Agna é dar ênfase à história e à força da mulher no meio musical. O conteúdo será disponibilizado pelo Instagram (@institutousiminas) e pelo Facebook do Instituto Usiminas (facebook/InstitutoUsiminas).