Circuito Comunidade homenageia pais de Ipatinga

Nos domingos de agosto, a ação itinerante circula com o show instrumental de choro “Duo Amigo Velho”, dos músicos Wellington Assunção (bandolim) e Fabiano Cruz (violão). A bordo do minitrio, a dupla começa a se apresentar neste domingo (8), pelas ruas do bairro Ideal, das 8h30 às 11h30. O Circuito Comunidade Ipatinga tem o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Toda família vai poder curtir ao lado dos pais os sucessos de grandes compositores de choro, gênero musical genuinamente brasileiro, que vão estar no repertório de Duo Amigo Velho. Até o fim do mês, o Circuito Comunidade também vai passar pelos bairros Areal e Imbaúbas – Região Unileste dia 15/08, no bairro das Águas e Castelo dia 22/08 e encerrando no Canaã no dia 29/08.

Pela segunda vez comemorando o mês dos pais com o Circuito Comunidade, o Instituto Usiminas propõe sempre uma atração que traga mais leveza para as comemorações em família, comenta a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal. “A música, a arte e a cultura nos proporcionam encantamento. E, nesta edição, os papais, com seus filhos e netos vão poder se divertir, durante o show de chorinho com a atração especial, preparada com muito carinho”, detalha Penélope.

Desde 2020, o Circuito Comunidade circula pelas ruas de Ipatinga para aproximar o público das atrações culturais, mesmo com o distanciamento social. A ação itinerante também foi lançada em Itatiaiuçu (MG) e Cubatão (SP), localidades onde a Usiminas atua. A cada mês, as atrações são escolhidas de acordo com as datas comemorativas e temáticas sazonais, que permitam levar homenagens e mensagens importantes ao público. Cerca de 45 mil pessoas já foram alcançadas com o Circuito Comunidade em 15 meses de lançamento.