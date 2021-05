Circuito Comunidade realiza última rodada do mês das mães

As mulheres e mães do bairro Vila Celeste, em Ipatinga, serão homenageadas na última rodada do mês pelo Circuito Comunidade, no próximo domingo (30). A ação realizada pelo Instituto Usiminas, que conta com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, também circulou pelos bairros Caçula, Jardim Panorama, Parque das Águas, Pedra Branca e Barra Alegre nos domingos nos três últimos domingos de maio, alcançando mais de 1,6 mil pessoas.

A homenagem chega às mães pelo Sarau Itinerante – Poesia em Casa, apresentada pelos atores Luzia di Rezende e Marrione Warley. Com muita emoção, os artistas declamam poesias sobre mães, mulheres, cuidado, amor, saudade e esperança, acalentando os corações dos ipatinguenses nas manhãs de domingo.

MAIS PERTO DA ARTE

O Circuito Comunidade está entre as iniciativas do Instituto Usiminas que valorizam a diversidade e ampliam as oportunidades para mulheres na busca pela igualdade de gênero. A iniciativa também aproxima as comunidades das artes e da cultura, visando a redução das desigualdades, mesmo neste momento em que ainda precisamos manter o distanciamento.