Dezembro começa com diversão e comédia na programação do Instituto Usiminas. O Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, será palco do “Stand Up com Jonathan Nemer”, nesta quinta-feira (2), às 21h. Pela segunda vez no Teatro do Centro Cultural Usiminas, o humorista abre a programação do mês com seu novo show “Pior Ano da Minha Vida”, em que ele aborda a pandemia da Covid, quarentena, crises em todas as áreas e mais de 150 dias de internação da sua mãe. Ingressos a partir de R$ 60: https://bit.ly/ingressosIU

As atrações de comédia continuam com Santinhas do Pau Oco Produções de Comédias. Na quarta-feira (17/12), 20h, Teatro do Centro Cultural Usiminas, o grupo de teatro apresenta o “Natal das Santinhas”. O público vai conhecer as histórias de cada freira do convento. Na quinta e sexta (18 e 19/12), às 20h, desta vez no Teatro Zélia Olguin, as freiras trazem “O Natal das Santinhas – Última Chance”, com muito bom-humor e improviso, a peça será uma continuação do Natal das Santinhas. Ingressos à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br. R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia-entrada).

DA CLÁSSICA À CONTEMPORÂNEA

Bailarinos de todo o mundo vêm a Ipatinga para prestigiar a Mostra Internacional Dança em Trânsito, que leva ao Teatro Zélia Olguin, na próxima segunda (6), às 20h, o espetáculo “Silêncio Turbulento”, com a coreógrafa e bailarina Esther Weitzman da Companhia de Dança (RJ). Trata-se de um solo livremente inspirado nas obras dos ativistas e pensadores da contemporaneidade Ailton Krenak e Geneviève Azam. Ingressos à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 4 (inteira) R$ 2 (meia-entrada).

No sábado (18/12), às 20h, será a vez dos bailarinos da Academia Olguin (MG) apresentarem o espetáculo de dança clássica “Branca de Neve e os Sete Anões”. A Academia Olguin apresenta Branca de Neve e os Sete Anões, clássico da literatura infantil dos irmãos Grimm, livremente adaptado por Salette Olguin e Larissa Olguin, com trilha sonora de Stravinsky, Saint-Saens e Drigo. O espetáculo tem como convidado especial o bailarino Luan Barcelos, da São Paulo Cia. De Dança. No elenco Noelle Dias, como Branca de Neve, Larissa Olguin, como madrastra, Sophia Passos e as alunas da Academia Olguin.

Ingressos à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 25 (ingresso solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou material de limpeza, no dia do evento) R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia-entrada).

INGRESSOS

Todos os ingressos da programação podem ser adquiridos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e no site evetim.com.br. Acesse pelo link https://bit.ly/ingressosIU. Em dezembro, parte das atrações presenciais contam com o Ingresso Solidário, em que o público adquire meia-entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou material de limpeza, no dia do evento. As arrecadações são destinadas a entidades sociais do Vale do Aço.