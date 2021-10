Nesta quinta-feira (28), às 19h, no canal do Youtube da Aperam no Brasil, o comediante Thiago Carmona irá proporcionar boas risadas ao público, em um espetáculo em homenagem aos profissionais da educação. O vídeo integra o calendário da programação do Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga (ENARTCi) – Hibridus Dança Ponto de Cultura, patrocinado pela Aperam, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A iniciativa faz parte do Programa de Melhoria da Qualidade do Ensino, que é desenvolvido pela Aperam South América, por meio da Fundação Aperam Acesita em parceria com as Secretarias Municipais de Educação de Capelinha, Itamarandiba, Minas Novas, Turmalina, Veredinha, Timóteo, Coronel Fabriciano e a Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano e Diamantina.

A fundação tem como objetivo contribuir para uma educação de qualidade, além de oferecer uma formação continuada aos educadores. “Além dessas ações, que estão voltadas diretamente para a atuação dos professores em sala de aula, acreditamos que podemos reconhecer o papel desses profissionais que com competência e dedicação exercem essa importante e necessária profissão, em prol da melhoria da qualidade do ensino”, ressalta o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

Durante sua apresentação, Thiago Carmona irá fazer uma singela homenagem “a esses profissionais que são essenciais para o construção de uma sociedade, esperando levar bom humor e alegria”, destaca o humorista.

Thiago Carmona é publicitário, pós-graduado em gestão administrativa, MBA em Gestão de Pessoas e palestrante. Vencedor de quatro concursos de humor nacionais: no Domingão do Faustão, da Rede Globo, do primeiro concurso de stand-up no programa da Ana Hickmann e no SBT no programa do Celso Portiolli.

Serviço:

Dia: Quinta-feira (28)

Horário: 19h

Local: Canal do Youtube Aperam no Brasil (https://www.youtube.com/user/aperambrasil)