Comunidade ganha papel ativo na instalação do Centro de Memória Usiminas

O Centro de Memória da Usiminas já começa a ganhar forma e a comunidade terá um papel importante na construção do espaço. Ontem (23), os integrantes do Comitê Consultivo, formado por representantes de diversos setores sociais, fizeram sua primeira visita ao espaço, no Grande Hotel em Ipatinga. O grupo foi recebido pela diretora corporativa de Comunicação e Relações Institucionais da Usiminas, Ana Gabriela Dias Cardoso, pela diretora do Instituto Usiminas, parceiro na iniciativa, Penélope Portugal, e pelo curador responsável pelo projeto, o historiador e professor da UFMG, Rodrigo Vivas.

Nesse primeiro encontro, os integrantes do Comitê conheceram o projeto do Centro do Memória e o trabalho de restauração do espaço, um bem tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Ipatinga. Até a inauguração – prevista para o fim de outubro, dentro das comemorações do aniversário da Usiminas -, o grupo irá acompanhar o processo de restauro e a instalação do Centro, com reuniões periódicas junto à equipe técnica envolvida no projeto. Além dos integrantes do Comitê, a Usiminas também tem conduzido um trabalho de escuta e apuração junto a diversos outros moradores e formadores de opinião no Vale do Aço.

De acordo com Ana Gabriela, essa é mais uma contribuição social da Usiminas para a comunidade, entre tantas outras já realizadas ao longo da história da companhia. “O Centro de Memória terá uma atuação educativa muito forte, já que mostraremos a história da indústria, da Usiminas e da cidade e ainda apresentaremos o rico acervo de arte da Usiminas. Vamos construir esse legado junto com a comunidade”, afirma.

Um dos integrantes do Comitê, Elísio Cacildo, presidente do Grupo Raízes, destacou a importância do projeto para o patrimônio da cidade. “Estou emocionado de estar diante da realização desse Centro de Memória e muito orgulhoso de ver o Grande Hotel ser usado para esse fim”.

Para Roberto Gonzales, que representa a Ternium no Comitê, “trata-se de um projeto emblemático para a Usiminas, para Ipatinga. A Ternium apoia totalmente a criação desse local que será uma referência para todos”.

O representante da Nippon Steel, Yuichi Akiyama, também comentou a iniciativa. “Para nós, que fazemos parte da Usiminas, a construção do Centro de Memória é algo que traz muito significado. O Centro será um patrimônio de grande valor histórico e não representará apenas a história de quase 60 anos da Usiminas, mas, sim também como símbolo de uma excelente relação com a comunidade. Nós, da Nippon Steel, apoiaremos esse projeto com firmeza”, destacou.

Integrantes do Comitê Consultivo:

– Allex Oliveira – vice-prefeito de Ipatinga;

– Cassinha Carvalho – professora e moradora do bairro Castelo;

– Elísio Cacildo – presidente do Grupo Raízes;

– Francisco Neto – jornalista;

– Paulo Roberto Malta – colaborador aposentado Usiminas;

– Ricardo Crochet – presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Ipatinga;

– Roberto Gonzales – representante da Ternium – acionista da Usiminas;

– Yuichi Akiyama – representante da Nippon Steel – acionista da Usiminas.