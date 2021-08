Contação de histórias e espetáculo musical na programação do Instituto Usiminas

A programação híbrida do próximo fim de semana promete movimentar o público do “Reencontro no Jardim”, do Instituto Usiminas. As tardes de sábado e domingo (21 e 22/08), às 15h, serão animadas pela contação de histórias “O Caso do Bolinho”, com o Quintal da Guegué. A programação de agosto é realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. As vagas são limitadas, mediante a retirada de ingressos, pelo link https://bit.ly/ingressosAgo2021.

Com muito humor, música e diversão, a dupla Gledes Gualberto e Paulo David, do Quintal da Guegué, vão envolver o público com uma história de aventura, baseada no conto que narra a odisseia de um bolinho assado desde a janela da vovó até a barriga de uma raposa. “O Caso do Bolinho” vai ser embalado por muitas brincadeiras com as crianças, que são convidadas a participar ativamente da contação de histórias. As duas sessões terão tradução em Libras.

Na noite de sábado (21), às 20h, será a vez da Série Espetáculo de Teatro com o Musical “Ópera de Sabão”, da Cia. Maria Cutia, de Belo Horizonte. Com direção de Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, o divertido musical apresenta uma mistura do melodrama e da paródia cômica, fazendo uma homenagem às radionovelas que tiveram seu ápice nas décadas de 1940 e 1950 e foram fundamentais na consolidação da linguagem radiofônica.

E quem não puder comparecer presencialmente poderá fazer parte da plateia virtual do Instituto Usiminas, gratuitamente, curtindo as atrações realizadas no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas pela transmissão ao vivo, pelo canal do Instituto Usiminas no YouTube (youtube.com/InstitutoUsiminas).