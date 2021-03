Coral Fundação São Francisco Xavier completa 20 anos

A Associação Coral Fundação São Francisco Xavier (FSFX), fundada em 2001, conta atualmente com 35 integrantes. O Coral, que é regido pelo maestro Leandro Moraes Almeida, é formado por colaboradores da FSFX, além de pessoas convidadas que apreciam a música, em especial o canto coral. Há 20 anos as atividades da entidade são patrocinadas pela Usiminas, com apoio do Instituto Usiminas, Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e Usisaúde. O incentivo é do Governo do Estado de Minas Gerais por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Para celebrar a data, até o final deste mês de março, serão postados vídeos com depoimentos de pessoas que já participaram do coral. Além disso, no dia 30 de março será divulgado o primeiro trabalho virtual do ano de 2021 em homenagem ao mês da mulher. As divulgações podem ser acompanhadas pela página do coral no Instagram: @fsfxcoral

Tradicionalmente, o Coral FSFX realiza diversas apresentações, dentro e fora das unidades da FSFX, como as tradicionais cantatas, levando música e alegria por onde passam, contribuindo, ainda, para um ambiente mais humanizado.

Neste momento de isolamento social obrigatório por causa da pandemia da Covid-19, o Coral precisou se reinventar. Desde então, suas apresentações, bem como ensaios, têm acontecido de forma virtual, sendo realizadas por meio de vídeos-mosaicos, em formato coralístico e divulgadas nas redes sociais da FSFX e do coral.

Com os encontros presenciais e as apresentações suspensas, novos projetos e experimentação são algumas das palavras que norteiam as atividades pedagógicas e de extensão cultural atuais do Coral FSFX, que tem realizado desde gravações individuais em casa, aulas on-line por diversos aplicativos, além de outras ferramentas tecnológicas. Toda essa adaptação resultou em uma programação musical de alta qualidade e com muita emoção.

A auxiliar administrativa da FSFX e Diretora Cultural da Associação Coral Fundação São Francisco Xavier, Kênia Coeli Patrício, participa da iniciativa há 12 anos e celebra com empolgação as duas décadas do coral. “Ao longo dos anos, o Coral da Fundação vem fazendo parte da vida de muitas pessoas. É emocionante ver o poder que a música tem na vida das pessoas e saber que, uma trilha sonora, pode remeter muitas pessoas a momentos e lugares únicos. É gratificante comemorar mais um aniversário e fazer parte desta história ao lado de todos que fazem parte do coral”, conta Kênia Coeli.

A foto que ilustra a matéria foi feita antes da pandemia.