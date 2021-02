Coral Infantojuvenil Aperam abre vagas para aulas online

A Fundação Aperam Acesita está oferecendo vagas para o Coral Infantojuvenil Aperam, o projeto tem como público-alvo crianças e adolescentes interessados em ingressar no grupo. As aulas de canto serão realizadas às segundas e quartas, para adolescentes entre 12 a 16 anos; às terças e quartas, para crianças de 8 a 11 anos. As aulas são gratuitas e serão ministradas via a plataforma do Google Meet, garantindo aos alunos acesso aos conteúdos didáticos e a manutenção do distanciamento social que o momento pandêmico requer.

Para ambas as turmas, as aulas serão ministradas nos horários das 18h às 19h30. As vagas são limitadas, e os interessados podem se inscrever via telefone pelo (31) 9849-7744.

A musicalização para crianças e adolescentes é uma potente ferramenta que contribui com desenvolvimento e formação. Por meio dela, corpo e mente são trabalhados aguçando a criatividade, a autoexpressão, dentre outras habilidades.

Esses fatores justificam o empenho da Fundação Aperam Acesita para encarar os desafios impostos pela pandemia e manter as atividades do Coral Infantojuvenil Aperam.

“No ano passado, iniciamos os trabalhos virtualmente devido a pandemia, sabíamos que o novo formato seria um desafio, mas o resultado ao longo do ano foi surpreendente . Conseguimos manter a turma ativa, sem perder o desenvolvimento musical. Muito pelo contrário, aprendemos a trabalhar novas ferramentas que nos possibilitaram manter o trabalho”, conta a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Kelly Soares.

As aulas se iniciam no próximo dia 8, sob coordenação e regência da maestrina Josiane Drumond Ulhôa. Durante as aulas, os alunos terão oportunidade de aprender sobre educação vocal e respiratória, leitura de partituras, cantar diferentes gêneros musicais, desenvolver atividades de musicalização, entre outras atividades.

O Projeto Canto Coral tem como propósito difundir a arte e a cultura na região do Vale do Aço. A iniciativa busca ainda incorporar a educação musical à vida de crianças e adolescentes, promovendo a socialização do grupo e despertando suas habilidades para a música e a cultura.