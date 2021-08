Coral Infantojuvenil Aperam abre vagas para novos coralistas

A Fundação Aperam Acesita abre vagas para crianças e adolescentes interessados em ingressar no canto coral por meio do Coral Infantojuvenil Aperam. As aulas de canto serão realizadas às segundas e quartas, para adolescentes entre 12 a 16 anos; às terças e quartas, para crianças de 8 a 11 anos. As aulas são gratuitas e serão ministradas via a plataforma do Zoom, garantindo aos alunos acesso aos conteúdos didáticos e a manutenção do distanciamento social que o momento pandêmico requer.

Para ambas as turmas, as aulas serão ministradas nos horários das 18h às 19h30. As vagas são limitadas, e os interessados podem se inscrever até o dia 24 via telefone pelo (31) 3849-7744 de segunda a sexta de 8h30 às 12h e de 13h30 às 17h30.

A prática do canto coral é uma ferramenta que pode potencializar diversas habilidades em crianças e adolescentes. O despertar sócio-cultural e educativo-musical podem ser algumas aptidões desenvolvidas durante as aulas. Além de tantas outras possibilidades. Pensando nisso, a Fundação Aperam Acesita manteve suas atividades com o grupo de forma remota, mas não menos interativa.

“Criamos novas dinâmicas em interagir com os alunos, a maestrina Josiane Drumond começou a integrar workshops nas aulas, além de promover intercâmbio com outras áreas ligadas ao corpo e, automaticamente ao canto”, relata a coordenadora de projetos da Fundação, Kelly Soares.

EXPOSIÇÃO OLHARES DIVERSOS

Nesta semana será exibido, no próximo sábado (21), nas redes sociais da Aperam no Brasil, o terceiro vídeo da série Olhares Diversos. A exposição que foi realizada durante nove anos no centro cultural da Fundação Aperam Acesita, devido ao distanciamento social, se adaptou para o ambiente virtual, onde a exposição recebe uma série de vídeos onde são apresentados alguns artistas e suas obras que integram a mostra.

Na última quinta-feira (12), os artistas se reuniram de forma online para uma troca de saberes com a afroempreendedora digital e fundadora do Algoritmo da Mente, Especialista em Neurociência Cognitiva e Comportamental pela UFMG, graduada em Marketing e com MBA em Gestão Comercial, Deise Maia. A especialista em redes sociais palestrou sobre como se comunicar por meio da internet, potencializando as ferramentas digitais.