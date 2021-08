Coral Infantojuvenil Aperam presenteia os pais com apresentação online

Para celebrar o Dia dos Pais, data comemorada no próximo domingo (8), o Coral Infantojuvenil Aperam, realiza uma apresentação online da música Pausa, da compositora Vicka, e conta com o arranjo de Thiago Rodrigues e o acompanhamento de Marcony Carvalho. A iniciativa faz parte do calendário de atividades que os coralistas têm mantido durante a pandemia. “Essa música fala da necessidade de fazer pausas e da importância de manter a calma e a tranquilidade neste momento de isolamento social”, conta a maestrina Josiane Drumond.

Magno Gomes Frade, pai do coralista Marco Antônio, que ingressou no início do ano no coral, já participando das aulas em formato virtual, conta como tem sido a experiência de acompanhar a evolução do filho no canto coral. “Ver o meu filho inserido na música é um prazer que eu tenho como pai. Sempre foi uma vontade pessoal minha, de ter participado de algo similar, não consegui por falta de oportunidades. Então, quando vi as inscrições no site da Aperam, de imediato fiz contato e a inscrição do Marco”, relata Magno que atua há 22 anos na Aperam, atualmente na área de Planejamento e Controle de Produção.

“Percebo uma boa evolução do Marco. Desde sua inicialização no coral, que foi no começo do ano. Eu acompanho, participo junto, faço alguns exercícios com ele, e isso é muito prazeroso pra mim como pai”, enfatiza.

APRENDIZAGEM REMOTA

No último semestre, os alunos participaram de diversas atividades e oficinas, dinamizando as aulas que estão acontecendo de forma remota. Uma das atividades foi nomeada como Coral de Pijamas, a iniciativa propôs uma competição com direito a premiação, tudo de forma virtual. “As atividades da gincana foram trabalhadas durante os ensaios, mantendo o viés da musicalização, como percepção rítmica, melódica e auditiva”, relata Josiane.

Após o período de férias, os alunos retornaram às aulas do coral neste mês de agosto e já trabalham o repertório para mais uma apresentação on-line que será em comemoração ao Dia das Crianças, e também para a apresentação de Natal.

VAGAS ABERTAS

Com o retorno das atividades, a Fundação Aperam Acesita abre vagas para os interessados em ingressarem no Coral Infantojuvenil Aperam. O projeto tem como público-alvo crianças e adolescentes interessados em ingressar no grupo. As aulas de canto serão realizadas às segundas e quartas, para adolescentes entre 12 a 16 anos; às terças e quartas, para crianças de 8 a 11 anos. As aulas são gratuitas e serão ministradas via a plataforma do Zoom, garantindo aos alunos acesso aos conteúdos didáticos e a manutenção do distanciamento social que o momento pandêmico requer. Para ambas as turmas, as aulas serão ministradas nos horários das 18h às 19h30. As vagas são limitadas, e os interessados podem se inscrever via telefone pelo (31) 3849.7744 de segunda a sexta de 8h30 às 12h e de 13h30 às 17h30.

OLHARES DIVERSOS

Ainda integrando as atividades culturais da Fundação Aperam Acesita de forma online, será lançado neste fim de semana nas redes sociais da Aperam No Brasil um teaser sobre o lançamento de uma série de vídeos com os artistas da exposição Olhares Diversos. A iniciativa tem como objetivo apresentar as obras e os artistas que integram a mostra anual da Fundação. O primeiro vídeo poderá ser conferido no dia 12 de agosto, Dia Nacional das Artes no Instagram @aperamnobrasil.