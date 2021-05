Coral Infantojuvenil Aperam se apresenta em homenagem ao Dia das Mães

Em homenagem ao Dia das Mães celebrado no próximo domingo (9), o Coral Infantojuvenil Aperam preparou uma apresentação online. Às 9h, nos canais da @AperamnoBrasil, o público poderá conferir a canção “Se a gente grande soubesse”, do músico e compositor Billy Blanco. O vídeo foi conduzido pela maestrina Josiane Drumond, com acompanhamento no teclado do músico Marcony Carvalho. A apresentação conta com os 50 coralistas que integram o coral.

“Gravar esse vídeo para o Dia das Mães, foi muito prazeroso e gratificante. O objetivo foi envolver o grupo, com toda a dedicação e afeto que a data merece. Primeiramente, recitamos a letra da música em forma de poesia, para que todos pudessem compreender o amor e a grandeza que nela existem. A partir disso, cantar ficou fácil, pois todos adoraram o arranjo”, conta Josiane.

Após um ano da primeira apresentação online, o grupo segue realizando sua agenda de ensaios. “O Coral Infantojuvenil Aperam, vem se destacando pelo comprometimento dos seus participantes e pelo constante apoio e incentivo dos pais”, pontua a maestrina.

Denize Santuzzi é mãe da coralista Ana Luíza, de 11 anos. A Administradora de Empresas e Contadora, há 6 anos optou por trabalhar em home office para ficar mais perto e poder acompanhar melhor o desenvolvimento da filha Ana Luíza. “Apesar de eu não ser artista, sempre levo comigo a filosofia de que a arte, principalmente a música, estimula o raciocínio lógico e a criatividade. A música ajuda tanto uma criança introvertida a se soltar, como também trabalha a concentração de uma criança mais dispersa”, relata Denize.

De acordo com a mãe, ver sua filha integrar o coral era um sonho antigo. “Ana Luíza demonstrou o gosto pelo canto desde muito pequena. Eu a chamava de meu passarinho, por cantar e assobiar o dia todo. E sempre pensava que quando ela tivesse idade eu iria procurar uma oportunidade no Coral da Fundação. Dessa forma, em fevereiro de 2019, quando ela estava com 9 anos, se integrou ao Coral. Hoje ela tem 11 anos e não ver a hora de fazer 12 para passar para o grupo dos adolescentes, deixando a entender que não passa pela cabeça dela, parar”, destaca.

Com relação aos ensaios online, Ana Luíza se adaptou muito bem, espera ansiosa pelo horário do encontro virtual. “Eu aprendo muitas coisas com o coral, além das músicas novas e estilos musicais. O virtual pra mim é bom, pois temos um momento de interação. Mas eu gosto muito mesmo é do presencial, pois posso conversar com os meus amigos, vê-los de perto”, finaliza Ana Luíza.

Neste mês, além do vídeo em homenagem às mães, os coralistas terão uma aula especial, irão se conectar com a preparadora vocal e doutora em música pela UFMG, Thays Simões que irá ministrar uma oficina de técnica vocal e sensibilização corporal para os alunos do coro. A profissional desenvolveu um método de canto e consciência corporal aplicada a técnica vocal de coros infantojuvenis. O workshop é uma ferramenta que irá trabalhar o aprimoramento vocal do grupo e também outras pautas relacionadas ao canto coral.