CTMAM registra atrativos turísticos dos municípios associados

O banco de imagens do Circuito Mata Atlântica de Minas (CTMAM), começou a ser renovado nesta quarta-feira (26), a partir do lançamento do projeto na sede do Circuito Mata Atlântica de Minas. O projeto prevê que os fotógrafos contratados pelo CTMAM, Nilmar Lage e Rodrigo Zeferino, visitem os treze municípios associados ao Circuito e o Parque Estadual do Rio Doce (Perd) para registro dos principais atrativos turísticos da região.

Os atrativos foram indicados pelos gerentes e/ou secretários de turismo de cada município e as imagens serão utilizadas nos materiais de divulgação do Circuito Mata Atlântica, de forma exclusiva.

Coronel Fabriciano e Dionísio foram as primeiras cidades a serem fotografadas, ontem e hoje. Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Marliéria, Mesquita, Santana do Paraíso, Timóteo, Ubaporanga, além do Perd, também vão ser registrados para o projeto de banco de imagens do CTMAM, até o fim do mês de junho.

DESTINO TURÍSTICO

O público poderá conferir as imagens dos atrativos turísticos selecionadas pelos municípios e pela diretoria do CTMAM em um livro, que será publicado ainda neste ano. A publicação visa valorizar as cidades associadas ao Circuito como destinos turísticos. Para a publicação do livro, o CTMAM contará com o apoio da iniciativa privada. Interessados em fazer parte, podem entrar em contato com o CTMAM, pelo (31) 98434.3165.