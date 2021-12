A noite da última quarta-feira (1º) foi marcada pela inauguração da decoração natalina que compõem a programação do mês de dezembro da Fundação Aperam Acesita, que neste ano realiza a ação em parceria com o Seminaluz 13ª edição – Mostras Culturais. O projeto é patrocinado pela Aperam, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e conta com o apoio da Cênika Eventos, com a realização do Seminaluz, Hibridus Dança e com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult).

“Foi lindo ver o público vibrando e confraternizando este momento. Nós ficamos muito felizes em poder contribuir pela primeira vez com esse espetáculo tão mágico que é a inauguração da decoração da Fundação”, relata Wenderson Godoi, coordenador de produção do Seminaluz.

Com muitas surpresas a noite foi marcada pelo acendimento das luzes, chegada do Papai Noel e apresentação do Coral Infantojuvenil Aperam. Com uma programação diferenciada, as atrações natalinas serão realizadas durante todo o mês, seguindo os protocolos impostos pela pandemia.

“Este ano mantivemos o desafio de readequar nossa tradicional cantata para um formato onde conseguíssemos cumprir o papel de levar a magia do Natal a toda população do Vale do Aço como fazemos há 27 anos”, comenta o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

Algumas surpresas irão acontecer aos fins de semana, como a visita do Papai Noel na sacada da Fundação, além de apresentações com duos musicais. Entre as novidades da decoração está a montagem de um presépio na entrada do prédio histórico, além de um espaço para fotos com o Papai Noel medindo 2.50 metros de altura que permanecerá estático para que o público faça fotos e vídeos ao seu lado. Será permitida a entrada de uma família por vez com o uso de máscara.

A tradicional apresentação de Natal do Coral Infantojuvenil Aperam recebe um novo formato, realizando apresentações itinerantes pela cidade de Timóteo, além de uma apresentação virtual no dia 23 de dezembro. Toda programação pode ser conferida nas redes sociais Aperam no Brasil.

Para a apreciação da decoração, a Fundação orienta a população a evitar aglomerações, fazer o uso de máscara e manter o distanciamento social.