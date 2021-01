Documentário mostra arquitetura de Fabriciano no início do século 20

A fotógrafa Elvira Nascimento divulgou na última semana seu novo projeto: “A Arquitetura Urbana de Coronel Fabriciano na Primeira Metade do Século 20”. O vídeodocumentário mostra um pouco da arquitetura da cidade no início do século 20 e parte da segunda metade, que ainda resiste ao tempo.

Através do documentário, é possível fazer uma leitura do perfil arquitetônico histórico de Coronel Fabriciano desde as primeiras construções tradicionais, passando pelo período de seu ápice econômico decorrente de sua emancipação e da instalação das primeiras grandes empresas, ao período preconizado como Modernista.

No vídeo, nota-se as respectivas evoluções influenciadas pelos diversos estilos que marcaram a arquitetura no âmbito nacional. A produção comprova a relevância do legado cultural, deixado pelo processo da formação urbana de Coronel Fabriciano, na primeira metade do século 20, e que ainda hoje pode ser contemplado como referência histórica do município.

Serviço:

Assista ao vídeo pelo Youtube: