Editais culturais e turísticos do estado recebem inscrições até julho

A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) disponibiliza, por meio de cinco editais lançados neste ano, mais de R$ 7,5 milhões em premiações a projetos elaborados por pessoa física. As inscrições estão abertas e seguem até julho.

Fomentar a produção cultural e o desenvolvimento socioeconômico no estado, além de valorizar a mineiridade, o patrimônio histórico material e imaterial e a paisagem cultural de Minas Gerais, como estabelecido no Plano Estadual de Cultura, são alguns dos objetivos.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, com os editais, a Secult busca também estimular a descentralização dos recursos para a promoção de Minas Gerais e para o apoio da produção em todo o estado. “Sabemos que, historicamente, mais de 90% da verba fica sempre nas mãos dos mesmos grupos, e somos 853 municípios e mais de 22 milhões de habitantes. É função da política pública que os recursos possam, de forma estratégica, ser potencializadores da geração de emprego e renda, além de lançar luz a destinos turísticos, promover a cultura audiovisual, a cozinha mineira e nossas festas populares”, destaca.

POTÊNCIA DO AUDIOVISUAL

O estímulo à cadeia produtiva do setor audiovisual articulado com a promoção de Minas Gerais como destino turístico entra em cena com dois editais criados em parceria com a Empresa Mineira de Comunicação (EMC).

“Produção de obra audiovisual de curta-metragem dos gêneros documentário e ficção” terá até 17 premiações, somando R$ 1.005.720, distribuídas em dois módulos: no Módulo 1, “Sabores de Minas”, serão contempladas produções documentais sobre a diversidade da Cozinha Mineira. Os projetos selecionados farão parte do conteúdo seriado denominado Sabores de Minas, que será exibido em plataforma de streaming.

Já o Módulo 2, Amor em Minas, vai premiar obras de ficção que relatem histórias afetivas filmadas em cidades de Minas Gerais, usando seus cenários como pano de fundo para as variações das narrativas. Os projetos contemplados farão parte do conteúdo seriado Amor em Minas, também exibido em plataforma de streaming. As inscrições podem ser feitas até 11/7.

Já o edital “Produção de obra de audiovisual de curta-metragem do gênero animação” soma R$ 480.000 em 12 prêmios, com inscrições também abertas até 11/7. A iniciativa vai contemplar projetos que tenham como inspiração as narrativas e os “causos” mineiros, abordando a diversidade de histórias escritas ou orais, em forma de contos e lendas, que constituem a identidade e a formação histórica da cultura popular mineira.

CELEBRAÇÕES E COZINHA MINEIRA

A singular e diversa tradição culinária de Minas Gerais é objeto do edital “Cozinha Mineira”, que contempla projetos culturais de concursos, mostras, festas, feiras e festivais no campo das culturas alimentares e da gastronomia. No valor total de R$ 1,5 milhão, ele irá atender até 30 iniciativas. O período de inscrição vai até 11/7.

Projetos culturais como concursos, mostras, feiras, mercados de cultura e/ou festas populares, incluindo as quadrilhas mineiras e manifestações carnavalescas, serão contemplados no edital “Festas Populares”. Serão disponibilizados R$ 2 milhões em premiações e as inscrições seguem abertas até 15/7.

Além destes editais temáticos, está com inscrições abertas o edital “Desperta Cultura”, direcionado à formação e qualificação dos profissionais da Cultura. Ele disponibiliza R$ 2.490.000 para ações de pesquisa e documentação, seminários, cursos, oficinas e workshops. As inscrições podem ser feitas até 25/6, e serão distribuídas até 385 bolsas/prêmios.

INSCRIÇÕES

O cadastro e as inscrições podem ser feitos na Plataforma Digital Fomento e Incentivo à Cultura.