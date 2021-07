EMAC de Ipatinga realiza intercâmbio com grupo teatral Perna de Palco

Aconteceu no último sábado (10), na sala de aula da Escola Municipal de Artes Cênicas (EMAC), localizada no prédio da Biblioteca Municipal Zumbi dos Palmares e que futuramente abrigará o Centro Cultural Municipal de Ipatinga, um intercâmbio entre a EMAC e o grupo teatral Perna de Palco, em contrapartida da Lei Aldir Blanc (Lei n° 14.017/2020), que promove ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública da pandemia de Covid-19.

Os alunos da EMAC participaram de uma oficina denominada “Lugar de Fala”, coordenada pela diretora do grupo Perna de Palco, Luzia di Rezende. E, logo após, puderam assistir a peça “O vôo da vez”, produção da própria Luzia que brinca com o imaginário e desejos individuais ou coletivos e provoca nas pessoas a possibilidade de voar mesmo sem sair do lugar, estabelecendo um diálogo entre o palco e a plateia.

“Durante a interação, os alunos que participaram da oficina tiveram espaço para expor suas opiniões, ou seja, exatamente ocupar seu lugar de fala. Foi um trabalho muito interessante e uma troca muito intensa. Já o espetáculo teve o intuito de mostrar a todos que a realização de seus sonhos é extremamente possível. Foi uma grande experiência e espero que seja a primeira de muitas”, disse Luzia.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer do município, Alessandro Máximo, destacou a importância da iniciativa, considerando ainda que ela ganha maior significado por ter acontecido num local para onde estão projetados pelo governo atual muitos outros eventos voltados para a estruturação e valorização da cultura local.

“Neste fim de semana, por meio da Lei Aldir Blanc, tivemos uma ótima experiência com o grupo teatral Perna de Palco, onde nossos alunos da EMAC adquiriram bastante conhecimento para práticas futuras. Nossa ideia, após a inauguração do Centro Cultural Municipal no prédio da biblioteca, é retomar o chamado ‘Teatro de Bolso’, que consiste em termos um local mais apropriado (no caso, a sala da nossa Escola Municipal de Artes Cênicas) para a produção de pequenos espetáculos, e este intercâmbio foi um grande passo nessa direção”, observou.