Encontro de Dança do Vale do Aço divulga selecionados da Edição Especial OnLine

Depois de receber inscrições vindas de vários Estados da Federação, de companhias, grupos independentes e artistas da dança, o Endança – Encontro de Dança do Vale do Aço divulga as coreografias selecionadas, que vão integrar a programação da Edição Especial OnLine. Foram selecionadas 34 coreografias vindas de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina e Minas Gerais, nas modalidades ballet de repertório, clássico/neoclássico, dança contemporânea, danças urbanas e jazz.

Com uma tradição de mais de 25 anos promovendo um encontro que ficou conhecido por grupos atuantes em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, o Endança ganhou agora, com esta edição online, a cena nacional. Salette Olguin, diretora artística do projeto, destaca que ficou emocionada em receber inscrições de vários estados, tanto de capitais, como de cidades do interior. “Foi gratificante ver o alcance que o projeto conseguiu, recebendo trabalhos em todas as modalidades, principalmente de cidades do interior. Sei o quanto é dificil para nós, artistas da dança e de outras áreas estarmos no interior, ávidos por assistir bons espetáculos e por mostrar também o trabalho sério que realizamos nas nossas cidades”, avalia a diretora.

Marcam presença na Edição Especial OnLine do Endança coreografias vindas das cidades de Senador Pompeu e Fortaleza/Ceará; Piracicaba, Mogi Guaçu, Pindamonhangaba e Capital / São Paulo; Joboatão dos Guararapes / Pernambuco; Tubarão, Içara, Joinville e Cocal do Sul/Santa Catarina; Terezópolis/RJ; Belo Horizonte, Cel. Fabriciano e Ipatinga/MG.

CURADORIA

Para a seleção das coreografias Salette Olguin convidou a bailarina, pesquisadora e intérprete Mariângela Caramati. Formada pelo método Royal Academy of Dancing, na Escola de Danças Clássicas Ana Lúcia, Mariângela atua como profissional da dança desde 1982. Em sua carreira participação em concursos e festivais, além de várias premiações, como o prêmio Sesc Satec de melhor bailarina, com o espetáculo “Entre o Céu e as Serras”, dirigido por Luiz Mendonça. Mariângela ingressou na Cia. De Dança Palácio das Artes em 1989, como corifeu, passando a solista e primeira bailarina em 1991. Em 2000 iniciou junto à Companhia, pesquisa em criação, passando a atuar como bailarina criadora, função que exerce até hoje.

Integrando a equipe o bailarino e coreógrafo Rodrigo Gièse, que iniciou seus estudos em 1981 e, desde então, trabalha arduamente em prol da dança. Em 1985 passou a integrar a Cia de Dança Palácio das Artes. Suas interpretações do repertório da Cia lhe proporcionou várias premiações como Melhor Bailarino. Hoje atua como coreógrafo, professor e como assistente de ensaios da Cia de Dança Palácio das Artes. Como coreógrafo já criou trabalhos para a Cia de Dança Palácio das Artes , Fundação Clóvis Salgado , Ballet Jovem, e para o Endança, em duas oportunidades.

Completando o time de curadores a bailarina e coreógrafa Salette Olguin, que iniciou seus estudos de ballet clássico aos 3 anos, com sua mãe, Zélia Olguin, referência da dança na região do Vale do Aço. Ao longo de sua carreira Salette fez cursos de especialização com renomados profissionais da dança como Dalal Achar, Reynaldo Muniz Delgado, Huda Bitencourt, Lúcia Milas, Desmonde Doyle, além de cursos internacionais para professora de ballet na Royal Academy of Dancing, em Londres e ballet moderno como a professora Katja Judith Brown, em Amsterdan.

A edição especial do Endança é realizada pela Associação Cultural Zélia Olguin, por meio por meio do Edital 16/2020 Seleção de Propostas de Mostras e Festivais Artísticos e Culturais no âmbito do Estado de Minas Gerais, nos termos da Lei Federal 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc. A direção artística é de Salette Olguin, com produção executiva e assessoria de imprensa de Marilda Lyra. O Encontro será realizado em junho, pelos canais do projeto no YouTube.

Contatos:

Salette Olguin – (31) 98605 8026

Marilda Lyra – (31) 99966 4166

SELECIONADOS

Ballet Repertório:

ATM Centro Cultural de Danças – Belo Horizonte/MG – Giselle

Cintia Nogueira Franck – Piracicaba/SP – O Córsário ( Bedroom Pas de Deux)

Corpo Baile Academia Toute Forme – Belo Horizonte/MG – Harlequinade

Kaynan Juan Pereira Oliveira – Joinville/SC – Albrecht ( Variação Masculina II ato Giselle)

Núcleo Artístico de Ballet e Dança – São Paulo/SP – Dom Quixote ( Pas de Deux)

Clássico/Neoclássico:

ATM Centro Cultural de Danças – Belo Horizonte/MG – Silentium

Christiyan Pimentel – Teresópolis/RJ – Fuga

Cia. Jovem de Içara – Içara/SC – Almas Condenadas

Cibele Fioravante – São Paulo/SP – Opaco

Grupo de Dança IES – São Paulo/SP – Sentimentos de Amor e Ódio

Grupo Jovem Toute Forme – Belo Horizonte/MG – Noite de Walpurgis

Leonardo Leite Pereira – Ipatinga/MG – Remodelação

Maria Eduarda Caetano – Ipatinga/MG – Liberté

Noelle Dias – Ipatinga/MG – Rubro Alvorecer

Trindade Cia. De Dança – São Paulo/SP – Os Olhos Que Me Veêm Que Não Posso Tocar

Dança contemporânea:

Associação Cultural Casa Laboratório – Ipatinga/MG – Vielas

Elâ – Belo Horizonte/MG – Elã

Graziely A. Perdiz da Silva – São Paulo/SP – A Consumir

Josué Maciel – Belo Horizonte/MG – Aqui ou Ali…

Juliana Neves Olguin – São Paulo/SP – Retrato

Luan Barcelos – São Paulo/SP – Lembr(d)ança

Uma Companhia – São Paulo/SP – O Gato Branco

Jazz:

Anelisse Feltrim – Cocal do Sul/SC – Miragem

Lair Assis – Belo Horizonte/MG – Como Se Fosse Bojancles

Maick Rodrigues – Cel.Fabriciano/MG – Bohemian Rhapsody

Phalibis Cia. Jovem – São Paulo/SP – Inverno

Vivance Estúdio do Corpo – Tubarão/SC – Grão de Mar



Danças Urbanas:

Cia. Núcleo de Dança – Cel. Fabriciano/MG – Guerrilhas

Elite Dance Crew – Mogi Guaçu/SP – Sciborgs

Kastelar Dance – Jaboatão dos Guararapes/PE – Extensão e Experimentação Urbana Kellyane de Souza Oliveira – Senador Pompeio/CE – Incorpório

Lucas Diniz Vaz – Fortaleza/CE – Perpétuo

Matheus Leonel – Pindamonhangaba/SP – Terra

Rickson Barros – Fortaleza/CE – Agora