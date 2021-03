Escola TOM de Ipatinga abre vagas para o Coral Municipal

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga (Semcel), informa que estão disponíveis vagas para o coral da Escola Municipal de Música e Canto Tenente Oswaldo Machado (TOM) em 2021. Há vagas para soprano, contralto, tenor e baixo.

O escola, que já revelou vários artistas de destaque no cenário nacional, foi fundada no ano de 1979. As atividades estão entre as metas do Plano Municipal de Cultura, envolvendo diversas políticas públicas como a formação e valorização de cantores e instrumentistas da região.

“Há vagas para vozes masculinas como tenor e baixo e vozes femininas para soprano e contralto. Os testes de seleção serão realizados sempre às quintas-feiras”, destacou o maestro Walter Mesquita.

O primeiro teste será realizado na próxima quinta-feira (11), de 18 às 20h na própria escola. O endereço da sede fica na rua Novo Hamburgo, n° 140, no bairro Veneza em Ipatinga.