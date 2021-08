Espetáculo e exposição sem sair de casa na série Olhares Diversos da Aperam

Neste fim de semana, os espectadores poderão conferir o último vídeo da série Olhares Diversos e o vídeo-espetáculo O esquadrão dos guardiões em defesa da vida, que integra o calendário da programação do Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga (ENARTCi) – Hibridus Dança ponto de Cultura, patrocinado pela Aperam, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Durante este mês a exposição Olhares Diversos, realizada anualmente pela Fundação Aperam, foi adaptada para uma série on-line, onde foram apresentados os artistas que integram a mostra e suas obras. Neste sábado (28), 9h, vai ao ar, no Instagram da Aperam no Brasil, o último vídeo que apresentará seis artistas. Entre eles, está o jovem Antônio Dias, morador da cidade de Dionísio, que participa pela primeira vez de uma exposição. “Minha principal inspiração é a cidade onde resido. As paisagens naturais, como cachoeiras, a vida do homem do campo, entre outras cenas do contexto rural, que remetem à minha infância. Daí surgem minhas criações”, conta Antônio, que ingressou este ano no curso de Belas Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Outra artista que também traz seu relato é Monica Valoide. Seu trabalho apresentado em vídeo faz parte de uma série que a artista vem construindo desde o início da pandemia. “Com o nome Pequena coleção de asas e saudades, as obras que tenho criado estão relacionadas a esse momento que estamos vivendo, de recolhimento e de guardarmos os sonhos para o futuro”, poetiza. A série completa ficará disponível ao público que poderá conferir todos os quatro vídeos no Instagram @AperamnoBrasil.

O ESQUADRÃO DOS GUARDIÕES EM DEFESA DA VIDA

Conduzido pelo artista e radialista Gilmar Souza, morador há 26 anos da cidade de Turmalina, O esquadrão dos guardiões em defesa da vida é um relato artístico sobre a preservação do meio ambiente aliado ao folclore. O trecho que inspira o vídeo é um recorte de um dos livros de sua autoria chamado Uma prosa sobre nós.

“Escolhi essa história por aliar dois temas em pauta neste mês. O folclore, que foi celebrado no último dia 22, e também a preservação ambiental, um assunto cotidiano do qual não devemos nos esquecer e nos conscientizar sobre a sua importância. Nesse trabalho procuro usar uma linguagem simples e popular, para que a mensagem possa ser compreendida por qualquer público”, relata o radialista que também é professor por formação, poeta, mestre de folia de reis, compositor, trovador, ator comediante, contador de causos e dono de muitas outras habilidades.

Gilmar é autor dos livros Entre a Arte e a Peleja, Uma Prosa sobre Nós e de várias outras publicações em coletâneas poéticas, dentre elas: Todas As Mulheres do Mundo, Emoções Poéticas, Maravilha de Palavra, Diário do Escritor, Nós Infinitos e Pedaços de Mim. Quanto aos desafios encarados com o isolamento social para a classe artística em função da pandemia, o artista popular destaca que a sua inspiração e entusiasmo são o público presente, “mas, apesar disso, a experiência remota vale a pena, pois é extremamente necessário que levemos a arte e a cultura como forma de entretenimento e também como uma maneira de tornar mais leve, essa travessia difícil”.

O esquadrão dos guardiões em defesa da vida estreia no próximo domingo (29), às 16h, nos canais do Youtube da Aperam no Brasil e Hibridus Dança Ponto de Cultura.