Espetáculo que retrata memórias de Minas estreia no domingo

Fechando a agenda cultural de espetáculos online da Fundação Aperam Acesita e Hibridus Dança do mês de setembro, no próximo domingo (26), às 16h, entrará em cena o espetáculo Histórias de Quintais, com o artista Professor Zezinho. O vídeo estreante integra o calendário da programação do Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga ( Enartci) – Hibridus Dança ponto de Cultura, patrocinado pela Aperam, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

“O vídeo Histórias de Quintais é inspirado nas memórias e vivências dos nossos ancestrais, avós e pais. Ele remeterá o expectador a um passeio saudosista pelos quintais das Gerais. O espetáculo trará toda essência plural e cultural das histórias contadas pelos nossos antepassados, exaltando a beleza do conhecimento empírico que faz parte do seu lendário legado e das raízes tricentenárias da cidade de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha”, antecipa José da Conceição Meira, conhecido como Professor Zezinho.

Itamarandibano, com formação em letras, pós-graduado em literatura, o também artista, contador de histórias, ativista cultural e amigo da escola, Zezinho descreve sua experiência ao criar o espetáculo. “Fui muito feliz ao criar essa contação de história fazendo um passeio pelos quintais de Minas, um lugar com o qual eu me identifico, que me remete à infância, à família e ao aconchego do lugar”, poetiza.

Por meio da História de Quintais, o artista ainda destaca a memória das visitas e outros momentos vividos no ambiente familiar que deixou de ser um importante ponto de encontro, de abraços, devido ao isolamento social. “Com esse novo normal, em função da pandemia, foi tirado de nós até mesmo a possibilidade de visitar o outro, de visitar as casas e os familiares, de entrar nos quintais, de pisar nos terreiros das casas dos vizinhos – tudo devido aos protocolos impostos pela crise sanitária”, lamenta.

História de Quintais poderá ser conferido nos canais do YouTube da Aperam no Brasil e Hibridus Dança.

ENARTCi

Desde 2003, o Enartci promove intercâmbios de artistas, apresentações de espetáculos, oficinas, palestras, debates, discussões sobre políticas públicas, co-produções e lançamentos de cadernos voltados à produção e à difusão de conhecimentos em dança. Com a pandemia, o formato do evento precisou ser adaptado para o universo online, como foi o caso do Enartcinho, vertente do evento voltado para o público infantil, realizado no ano passado em parceria com a Aperam.