Estação Memória representa Ipatinga na 19ª Semana Nacional de Museus

A 19ª Semana Nacional de Museus, evento que acontece em todo o Brasil, tem início nesta segunda-feira (17) e segue até o dia 23 de maio. Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), é representada pela histórica Estação Memória Zeza Souto, um dos mais relevantes bens tombados ao patrimônio do município e palco de várias atividades culturais.

Em função da pandemia do novo coronavírus, o evento acontece em formato semipresencial e a programação local contará com palestras, performances artísticas, vídeos e uma exposição presencial da artista Maria Cloenes com o tema “O fazer da palha do Indaiá”.

Neste ano, o tema escolhido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) é “O futuro dos museus: recuperar e reimaginar”, assunto que discute o destino dos museus Brasil afora e sugere a reflexão de que o futuro só é possível se existir compromisso com o presente.

O titular da Semcel, Alessandro Máximo, destacou a importância da participação do município no programa nacional de comemorações. “Para nós, é motivo de celebração e orgulho participar de um evento tão grandioso como a Semana Nacional de Museus, ao lado de cidades e instituições de renome em todo o país. E o que ainda é mais significativo é a representatividade da nossa querida Estação Memória, um marco cultural de alto significado, que nos remete às origens mais remotas de nossa cidade”, disse.

Todos os eventos programados poderão ser acompanhados no endereço eletrônico da Estação Memória Zeza Souto no Instagram (@estacaomemoriazezasouto).