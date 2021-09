Estão abertas as inscrições para o Edital de Projetos da Fundação Aperam Acesita 2021

Trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Aço é um compromisso da Aperam. E para que esse crescimento avance cada vez mais, a Fundação Aperam Acesita, lança seu Edital de Projetos 2021, que completa dez anos reafirmando a importância de sua contribuição com o bem comum da comunidade.

O objetivo do edital é incentivar o desenvolvimento de projetos e iniciativas sociais que propiciem a melhoria das condições de vida das pessoas que vivem nas comunidades localizadas nas áreas de influência, abrangência e atuação da Aperam South América e da Aperam BioEnergia.

O Edital visa selecionar iniciativas sociais focadas nas áreas de Educação, Meio Ambiente, Geração de Trabalho e Renda, Cidadania e Direitos Humanos. Podem participar pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, que estejam regularmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano.

Neste ano, o edital também fomenta o Programa de Inclusão com Diversidade desenvolvido pela Aperam. Desde 2020, a Empresa deu um passo importante na evolução da cultura organizacional, buscando ampliar a representatividade e a pluralidade de sua equipe interna, reforçando os valores de respeito às diferenças, por meio de ações de sensibilização para a desconstrução de preconceitos e barreiras dentro de cinco vertentes de diversidade – LGBTQIA+, Gênero, Raças, Gerações e Pessoas com Deficiência.

A cada ano, o edital tem contemplado mais projetos. Em 2020, a iniciativa apoiou 16 organizações sociais, beneficiando um público de duas mil e quinhentas pessoas, batendo novo recorde em relação aos anos anteriores.

“A cada edital buscamos ampliar nossa atuação junto das comunidades do Vale do Jequitinhonha e Vale do Aço. Queremos cada vez mais fortalecer o nosso compromisso com as localidades onde a Aperam atua, fomentando projetos que possam transformar positivamente a realidade das comunidades”, pontua o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

Serviço:

As instituições interessadas poderão se inscrever entre os dias 1º de setembro a 10 de outubro de 2021, pelo site http://brasil.aperam.com. Dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail fundacao.promocaosocial@aperam.com.