Estão abertas as inscrições para sete formações virtuais do Endança 2021

A edição especial online do Endança (Encontro de Dança do Vale do Aço) leva formação gratuita para artistas da dança em várias modalidades. Já estão abertas as inscrições para sete oficinas gratuitas nas modalidades ballet clássico, dança contemporânea, danças urbanas e jazz musical. Os interessados podem se inscrever pelo site www.endanca2021.com.br.

As oficinas do Endança serão realizadas por meio da plataforma Zoom. As vagas são limitadas e interessados acima de 14 anos devem se inscrever preenchendo a ficha de inscrição disponível no site do projeto, www.endanca2021.com.br.

As oficinas reúnem um time de grandes profissionais. São duas oficinas de ballet clássico ministradas por Cícero Gomes e Adriana Assaf; duas de dança contemporânea, com presença de Alex Neoral e Mário Nascimento; uma de jazz musical, com Kátia Barros e duas de danças urbanas com Fran Manson e Leandro Belilo.

Além das oficinas, o Endança apresentará 34 coreografias selecionadas pela curadoria do projeto, coordenado por Salette Olguin, vindas de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernanbuco, Santa Catarina e Minas Gerais, com participação de grupos já conhecidos da cena da dança e artistas independentes. As atrações poderão ser conferidas no canal do Endança no Youtube.com/academiaolguinballet a partir de 17 de julho.

O Endança é realizado pela Associação Cultural Zélia Olguin, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura / Ministério do Turismo, Governo Federal, por meio por meio do Edital 16/2020, no âmbito do Estado de Minas Gerais, Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).

BALLET E JAZZ

A primeira oficina, “Ballet Clássico (intermediário)”, será no dia 9 (sexta-feira), às 19h, com Cicero Gomes, primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, desde 2007. Sua formação teve início em Macaé, indo em seguida para o Rio de Janeiro, onde estudou na Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, da Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em sua carreira vários prêmios, como o de melhor bailarino no Festival de Dança de Joinville.

No dia 10 (sábado), a partir das 15h30, Kátia Barros comanda a oficina de “Jazz Musical”. A coreógrafa, diretora, atriz e bailarina é formada pela Escola de Teatro Célia Helena e em dança por Roseli Rodrigues e Marcio Rongetti. Em sua carreira várias premiações como Prêmio Imprensa Digital 2017, Broadway Word Brasil e Reverência 2018 e Prêmio Bibi Ferreira de melhor coreografia.

CONTEMPORÂNEA E URBANA

No dia 11 (domingo), o Endança realiza duas oficinas. A primeira às 10h30, de “Dança Contemporânea”, com Alex Neoral, fundador da Focus Cia. De Dança, uma das companhias mais atuantes do Brasil, que já se apresentou em mais de 90 cidades nacionais e em países como Alemanha, Itália, Panamá, França, Portugal, Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Bolívia e Colômbia. Alex fez parte de companhias cariocas como a Cia. de Dança Deborah Colker. Atualmente é coreógrafo da comissão de frente da Unidos da Viradouro, somando 12 carnavais.

A segunda oficina do domingo, começa 15h30, será sobre danças urbanas, “Introdução ao House Dance”, ministrada por Leandro Belilo. Leandro é diretor e coreógrafo da Cia. Fusion de Danças Urbanas, uma das Cias de Dança de Rua mais expressivas do cenário nacional e uma das poucas que realizam trabalhos cênicos em formato de espetáculo.

SEGUNDA RODADA

Na segunda semana de programação de oficinas, o Endança recebe Adriana Assaf, com a oficina “Ballet Clássico”, também para nível intermediário, a partir das 10h30, no dia 17 (sábado). Adriana Assaf é uma das principais maîtres de ballet clássico do Brasil, reconhecida e premiada internacionalmente. É diretora da Cia. Paulista de Dança/Escola Técnica de Dança Adriana Assaf.

A dança urbana volta à cena com a “Oficina de Hip Hop”, que será comandada por Fran Manson, dia 18 (domingo), a partir das 10h30. Fran Manson é formada em Educação Física e pós-graduada em Dança Educação. Seus estilos de maiores estudos são o Hip Hop Dance, Vogue e Waacking e atualmente também trabalha com Jazz Funk.

No dia 24 (sábado), as oficinas da Edição Especial do Endança se encerram com a dança contemporânea do mestre Mário Nascimento, a partir das 15h30. Mário Nascimento estudou com Toshie Kobayashi, Lenie Dale e Fred Benjamin, especializando-se em dança moderna e contemporânea na Europa. É o fundador, diretor artístico e coreógrafo da Cia. Mário Nascimento.

Serviço:

Endança – Encontro de Dança do Vale Do Aço

Edição especial On-line – 9 a 24 de julho 2021

Inscrições: www.endanca2021.com.br

Programação Oficinas

09 de julho (sexta)

19h – Ballet Clássico Intermediário – Cícero Gomes (RJ)

10 de julho (sábado)

15h30 – Jazz Musical– Kátia Barros (SP)

11 de julho (domingo)

10h30 – Dança contemporânea – Alex Neoral (RJ)

15h30 – Danças Urbanas – Introdução ao House Dance – Leandro Belilo (Belo Horizonte)

17 de julho (sábado)

10h30 – Ballet Clássico Intermediário – Adriana Assaf (SP)

18 de julho (domingo)

10h30 – Hip Hop – Fran Manson

24 de julho (sábado)

15h30 – Dança Contemporânea – Mário Nascimento (Belo Horizonte)

Contatos: Salette Olguin – (31) 98605 8026 – Marilda Lyra – (31) 99966 4166