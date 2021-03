Exposição Essas Mulheres da Fundação Aperam ganha novo formato

Em celebração ao Dia da Mulher, comemorado hoje, 8 de março, a Fundação Aperam Acesita realiza há 25 anos, a exposição Essas Mulheres. Ao longo destes anos, milhares de obras passaram pela galeria da fundação, trazendo sempre muita alegria, cores e emoção aos espectadores. Devido à pandemia, no ano passado a exposição não pôde ser aberta ao público, com isso, os apreciadores das artes plásticas do Vale do Aço puderam conferir o vídeo com um tour pela montagem que foi feita no Centro Cultural.

Neste ano, ao retomar suas atividades culturais no formato online, a Fundação Aperam Acesita lança a exposição de forma diferente, apresentando uma série de quatro vídeos que irão ao ar semanalmente durante o mês de março nas redes sociais da @aperamnobrasil.

“Por meio dos vídeos, vamos apresentar as obras e as 18 artistas que assinam os trabalhos. Além disso, o público poderá votar em sua obra favorita, como de costume, só que dessa vez online e a vencedora será premiada”, conta a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Kelly Soares.

As obras vão de tinta a óleo a esculturas em inox e desenhos. Helines é uma das artistas que integra o grupo de expositoras. Formada em biologia, ela resolveu trilhar o caminho das artes plásticas há 15 anos e atua profissionalmente há oito anos. “A arte sempre fez parte da minha vida, eu pintava por lazer; de repente, comecei a pintar uma tela aqui e outra ali. Sendo assim, não conseguindo conciliar as duas profissões, optei por fazer a minha carreira nas artes plásticas”, conta Helines.

A jovem Gabriela Duarte participa pela primeira vez da iniciativa. De acordo com a artista, o gosto pela pintura vem desde criança. “Desde muito nova, eu já tinha gosto pelo desenho. Após fazer o curso de aquarela, iniciei na tinta a óleo. Por meio da pintura, percebi que era o meio de expressão que me faltava. Eu me sinto feliz por ter a oportunidade de apresentar meu trabalho no Essas Mulheres”, conclui Gabriela.

A Exposição Essas Mulheres é um projeto realizado pela Fundação Aperam Acesita contemplado pelo Prêmio Funarte Descentrarte.