Exposição Olhares Diversos apresenta artistas e suas obras por meio de série

Nesta quinta-feira (12), é celebrado o Dia Nacional das Artes. A data marca a abertura da série de vídeos que as redes sociais da Aperam no Brasil exibirá no mês de agosto. Serão quatro filmes apresentando diversos artistas e suas obras. A mostra reúne vinte e três artistas plásticos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

“A mostra Olhares Diversos é realizada há nove anos pela Fundação Aperam Acesita. No ano passado, não foi possível realizar o evento devido à necessidade de se manter o distanciamento social. Neste ano, vimos na série uma oportunidade de apresentar os artistas e seus trabalhos, contando um pouco do olhar e a forma de criação de cada um”, descreve a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Kelly Soares.

O primeiro vídeo será lançado nas redes sociais da Aperam no Brasil, no próximo dia 12; os demais poderão ser conferidos aos sábados (14, 21 e 28 de agosto).

O artista Edvandro de Oliveira mora na cidade de Mantenópolis, no Espírito Santo. O artista visual, que integra a mostra on-line, trabalha com grafite desde 1998, mas foi a partir de 2001 que ele começou a trabalhar profissionalmente com a sua arte. “Minhas fontes de inspirações para criar são várias, mas, de um tempo pra cá, ao ter conhecimento do folclore capixaba, essa manifestação se tornou o tema principal dos meus quadros. É uma forma de resgatar a memória do nosso povo”, conta Edvandro.

Do estado de Minas Gerais, a série recebe artistas do Vale do Aço (Ipatinga, Timóteo e Cel. Fabriciano) e das cidades de João Monlevade, Belo Horizonte e Dionísio, como a artista Tereza Guedes. “A pintura pra mim é uma terapia. Quando estou pintando, eu me sinto leve, tranquila, ligo minha alma ao divino. Gosto de retratar o que me encanta, o que acho belo”, relata a artista que participa pela primeira vez da mostra.

TEATRO ONLINE

A programação cultural on-line da Fundação Aperam Acesita ainda traz no próximo domingo (15), às 16h, por meio dos canais do Youtube da Aperam no Brasil e do Hibridus Dança, o espetáculo Vez em quando, do grupo Núcleo de Dança-Dor.

“Em terra de “Vez em quando”, Antônio tem mania de acreditar no que inventa”. Essa brincadeira irá permitir aos espectadores viagens para o lugar onde ser criança é ficar de cabeça para baixo, andar no ritmo do coração e sentir a essência de amar o que inventa. A diversão é garantida para todos, tanto para criança quanto para os adultos, pois relembra o que a infância tem de melhor.

O espetáculo conta com Iorran Félix, Fabiane Martins, Calel Rasec, Tata Fernandes e Kristhyan Gomes no elenco, e a poesia de Daniel Viana.

A atração faz parte da programação do Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga (ENARTCi), que tem o patrocínio da Aperam, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.