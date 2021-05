Fabriciano comemora Semana Nacional dos Museus

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da gerência de Cultura, e com apoio da gerência de Comunicação, lança nesta segunda-feira (17), um passeio virtual ao Museu Municipal José Avelino Barbosa. O passeio, em formato de dois vídeos gravados, é gratuito e pode ser acessado pelo portal www.fabriciano.mg.gov.br e também nas redes sociais oficiais da prefeitura.

O objetivo é permitir o acesso da população ao ambiente e acervo do Museu Municipal sem precisar sair de casa. A iniciativa visa divulgar o espaço, apresentar um pouco da história de Coronel Fabriciano e ampliar o público. Além de seguir a tendência dos grandes museus ao redor do mundo, a iniciativa integra a programação da 19ª Semana Nacional dos Museus, comemorada entre os dias 17 e 23 de maio, que tem como tema “O futuro dos museus: recuperar e reimaginar”.

“Desde 2017, Fabriciano participa da Semana Nacional de Museus. Mas este ano, infelizmente, devido à pandemia, não poderemos receber o público para visitas presenciais. Dessa forma, seguindo as orientações do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e Conselho Internacional de Museus (ICOM), adaptamos este passeio para divulgar a história das nossas origens e fomentar a diversidade cultural da nossa cidade”, explica Ana Beatriz Antunes, coordenadora de Cultura de Fabriciano.

SEMANA NACIONAL DE MUSEUS

O tema que norteia cada edição da Semana Nacional de Museus é aquele escolhido pelo ICOM para a comemoração do Dia Internacional de Museus e visa fomentar as discussões do campo museal e inspirar os eventos propostos pelas instituições. Esse ano o tema escolhido foi O futuro dos museus: recuperar e reimaginar, que propõe a reflexão sobre o futuro dos museus. Porém, só é possível inspirar o futuro se existir um compromisso criativo com o presente.

Em Fabriciano, a programação será dividida em dois momentos. Nos dias 17 e 18/05 será a abertura com um vídeo contando a história do Museu Municipal e desafios do trabalho durante a pandemia. Entre os dias 19 e 23/05, haverá uma ação educativa, também em formato de vídeo, mostrando a estrutura e acervo num tour virtual.

HISTÓRIA DO MUSEU MUNICIPAL

O Museu Municipal José Avelino Barbosa foi criado em 1984; mas a sua implantação só ocorreu, de fato, em 2014, quando foi inaugurado em 22 de outubro. O projeto foi inspirado no Museu Histórico Abílio Barreto, de Belo Horizonte, considerado referência nacional.

Já o nome, foi uma homenagem ao empresário do ramo de hotelaria da cidade, José Avelino, que faleceu em julho de 2013, aos 92 anos. Além do nome, o Museu Municipal herdou do empresário uma vasta coleção de objetos com obras de artes, aparelhos de rádio, móveis e uma coletânea de fotografias que retratam momentos históricos da cidade. Para o altar da Co-catedral, ele doou a imagem de São Sebastião, obra do renomado escultor, Léo Santana.

Outras duas pessoas que também merecem destaque na história do Museu são: Claudomiro de Jesus, idealizador do projeto; e Dom Lelis Lara, falecido bispo diocesano de Itabira-Coronel Fabriciano (MG), incentivou e atuou em campanhas de incentivo a doação de objetos históricos para compor o acervo do local.

Serviço:

Museu Municipal José Avelino Barbosa

Endereço: Rua Doutor Querubino, 342, Centro. Telefone: 3406-7549