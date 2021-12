A Prefeitura de Coronel Fabriciano realiza nesta sexta-feira (10), às 18h, na Praça da Estação, a sua tradicional Cantata de Natal. Serão sete apresentações de dança, música e poesia com coreografias. Os ensaios começaram em outubro e prometem emocionar o público.

O secretário de Governança Educacional, Carlos Alberto Serra Negra, ressalta que o evento deste ano trouxe grande expectativa em todos, visto que em 2020 o evento não pode ser realizado. Serra lembra que a educação atravessou um ano difícil, com início das aulas presenciais em 18 de janeiro, enquanto nas demais cidades, as aulas só voltaram recentemente.

“Graças a Deus concluímos o ano letivo sem incidentes e garantindo o aprendizado de nossas crianças. No segundo semestre iniciamos a educação infantil e a especial, de forma que hoje trabalhamos normalmente. E a Cantata de Natal é a coroação de um trabalho bem realizado pelo Tempo Integral com a participação das escolas”, disse.

A cantata é organizada desde 2017 e ficou apenas um ano sem acontecer, em 2020, em virtude da pandemia da Covid. Durante o evento, é obrigatório o uso de máscaras. Haverá aferição da temperatura corporal e disponibilização de álcool gel para higienização das mãos.

ESTRUTURA

A gerente pedagógica, Neuza Viana, ressalta que a estrutura montada para a cantata é a maior desde 2017. Uma grande tenda foi montada na Praça da Estação para receber mais de mil pessoas sentadas; já o palco e o som profissionais vão garantir a qualidade das apresentações.

“É o momento de a gente festejar e celebrar. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes com todas as escolas, incluindo as unidades da APAE e EJA. Os espetáculos foram muito bem ensaiados e as coreografias são lindas. É imperdível”, disse.

Os professores de artes e dança, Leonardo Brambila e Paula Rinco exaltam o trabalho das crianças que integram as apresentações. “Todas se empenharam muito e as coreografias foram muito bem trabalhadas. A disciplina está maravilhosa e o figurino deste ano é especial. Quem for à praça não vai se arrepender”, disse Leonardo.

Serviço:

Cantata de Natal de Coronel Fabriciano – Natal Dourado 2021

Praça da Estação. Sexta-feira, 10 de dezembro, às 18h.