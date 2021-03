Feira Popular do Livro retorna a Ipatinga

Teve início nesta segunda-feira (8) e se estende até o próximo dia 22, na Praça 1º de Maio, no Centro de Ipatinga, a Feira Popular do Livro, que conta com o apoio da prefeitura, via Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel). A exposição e oferta de obras literárias a preços mais acessíveis, que acontece em diversos locais do Brasil, já esteve outras vezes na cidade.

O objetivo do projeto é estimular a leitura, e disponibilizar o estande na Praça 1° de maio foi uma estratégia para aguçar a curiosidade das pessoas que passam pelo local, convidando-as a participar da exposição e conferir os títulos disponíveis, com a possibilidade de apreciar as obras e até mesmo adquirir livros a preços populares.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Alessandro Máximo, destacou a importância da Feira para a cidade de Ipatinga: “Esse tipo de feira para a nossa cidade é bastante relevante, pois incentiva a prática da leitura e permite o acesso de todos às produções literárias, devido os valores abaixo do preço de mercado. A iniciativa proporciona também, o enriquecimento do acervo de livros da nossa biblioteca”, comentou.

Reforçando o caráter social da iniciativa, os organizadores da Feira doarão 150 livros à Biblioteca Pública Municipal Zumbi dos Palmares, aumentando assim o acervo da repartição, que já conta com mais de 50 mil títulos.