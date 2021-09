Final de semana com espetáculo online e gratuito na Fundação Aperam

Neste fim de semana a Fundação Aperam Acesita apresenta em sua agenda cultural online o espetáculo “Andersen O contador de histórias”, uma produção da Santinhas do pau oco produções. O vídeo vai ao ar no próximo domingo (12), às 16h, nos canais do Youtube da Aperam no Brasil e Hibridus Dança.

O espetáculo é uma adaptação livre do conto infantil A roupa nova do rei, um dos mais conhecidos, escrito pelo dinamarquês Hans Christian Andersen, que apresenta a saga de um contador de histórias de uma trupe de teatro mambembe que prepara um banquete para contar a história de um rei que se preocupava apenas com a suas numerosas e luxuosas roupas, deixando todo um reino em frangalhos, a mercê da pobreza e do esquecimento.

Hans Christian Andersen (1805-1875) foi autor dos contos infantis, “Soldadinho de Chumbo”, “Patinho Feio”, “A Pequena Sereia”, entre outros.

O vídeo integra o calendário da programação do Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga (ENARTCi) – Hibridus Dança ponto de Cultura, patrocinado pela Aperam, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

OLHARES DIVERSOS

Na tarde da última quinta-feira (9), a artista Tereza Guedes, da cidade de Dionísio, foi premiada pela obra mais votada durante a exposição Olhares Diversos. Com o quadro “Rio Pardinho, Monjolos”, óleo sobre tela, a artista foi contemplada com um voucher para adquirir materiais de pintura/artes.

A exposição Olhares Diversos foi realizada de forma on-line por meio de uma série de vídeos, onde foram apresentados os artistas e suas obras. Durante o mês de agosto, o público pode votar em sua obra favorita. A série completa está disponível ao público que pode conferir todos os quatro vídeos no Instagram @AperamnoBrasil.