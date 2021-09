Formação de educadores e concerto na agenda da semana do Instituto Usiminas

Estimular a criatividade de artistas, não artistas, estudantes e até mesmo dos próprios professores e arte-educadores. Esse é o propósito do curso que será oferecido pela Ação Educativa do Instituto Usiminas a partir desta semana: “Desenho é jogo na escola ou em casa. Criatividade para artistas e não artistas”, ministrado pelo artista e professor Guilherme Teixeira (SP). O curso será nos dias 23 e 30/9 (quintas-feiras), às 19h, por meio do Zoom. Inscrições gratuitas: sympla.com/educativoinstitutousiminas.

Com duas horas de duração, o curso propõe explorar o desenho e suas múltiplas possibilidades. Os exercícios e jogos apresentados neste curso visam colaborar com professores e educadores interessados em redescobrir o prazer e a alegria de desenhar de forma criativa.

Toda programação de setembro do Instituto Usiminas é realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

PRIMAVERA

Para comemorar o Dia Árvore, o Em Casa Com Instituto Usiminas traz a contação da história “A Lenda do Guaraná”, com Raquel Vieira, a Floramanga (MG). Uma bela história da cultura indígena que fala sobre a origem dessa bebida incrível que é o Guaraná. O vídeo vai ao ar na quarta-feira (22), às 19h, pelo Youtube do Instituto Usiminas (youtube.com/institutousiminas).

Na sexta-feira (24), às 20h, o Em Casa com o Instituto Usiminas apresenta o show de música instrumental “Concerto de Primavera”, com a Orquestra de Câmara Vale do Aço (MG). Transmitido ao vivo diretamente do Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas pelo canal do Instituto Usiminas no Youtube, o concerto terá repertório das principais valsas que fizeram sucesso nos salões de baile do ocidente Europeu, como “Danubio Azul”, “A valsa do Imperador”, “Folhas da manhã”, “Rosa do Sul”, de Johann Strauss, entre outras com a adaptação do famoso Bolero de Ravel. Acompanhe pelo link youtube.com/institutousiminas.