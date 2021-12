A Fundação Aperam Acesita divulgou, no site da Aperam, o resultado das iniciativas aprovadas no seu Edital de Projetos 2021. Ao todo foram contemplados 13 projetos das regiões do Vale do Aço e Vale do Jequitinhonha, áreas de abrangência da Aperam e Aperam BioEnergia.

Serão desenvolvidos por meio do edital iniciativas sociais que atuam com foco nas áreas de Educação, Meio Ambiente, Geração de Trabalho e Renda, Cidadania e Direitos Humanos.

O Edital apresenta uma oportunidade a organizações sociais de desenvolverem projetos sociais que possam contribuir para a melhoria de vida das pessoas e para o desenvolvimento de suas comunidades, especialmente em um cenário marcado pela continuidade da pandemia (Covid-19) e suas consequências para toda a sociedade.

Para conferir os projetos aprovados acesse https://brasil.aperam.com/sustentabilidade/fundacao-aperam-acesita/editaldeprojetos/