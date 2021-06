Fundação Aperam e Hibridus Dança mantém atividades de forma virtual

A Fundação Aperam Acesita segue com suas atividades culturais de forma virtual com novidades nas aulas do Coral Infantojuvenil Aperam e espetáculos realizados quinzenalmente via Youtube, em parceria com o Hibridus, por meio do Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga (ENARTCi), que tem o patrocínio da Aperam por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

No próximo domingo (20), às 16h, nos canais do Youtube @AperamnoBrasil e @hibridusdanca, será a vez da criançada juntamente com a família conferir o espetáculo Histórias da Arca, da artista Ana Couttinho, de Belo Horizonte.

“O que acontece numa casa muito engraçada quando a família sai para passear? Como juntar as canções do poeta Vinicius de Moraes em um enredo que acolha, envolva e divirta crianças e adultos?”, segundo Ana Couttinho, o espetáculo responde a essa pergunta e pode ser definido como “a mágica de combinar textos, canções e poesia buscando transportar o coração do público a lugares de afeto”. Segundo ela, a peça valoriza as cores, a musicalidade, privilegiando um tempo de nostalgia para os mais velhos e encantamento para a meninada.

Em 2001, ao substituir uma profissional de sua equipe do projeto Caravana Poética que passou mal, Couttinho encarou de improviso o desafio. “Diante de trezentas crianças, busquei a memória afetiva, emendei uma história inventada ali mesmo a alguns poemas e canções da Arca de Noé. Assim, surgiram as sessões de Histórias da Arca que, em 2005, se transformaram no meu primeiro álbum infantil, o quarto de minha carreira”.

A cantora Ana Couttinho, antes da pandemia, levava às escolas sessões das Histórias da Arca, em intervenções divertidas e lúdicas. Hoje a artista se reinventa no virtual, com Histórias Cantadas, um trabalho inspirado na obra Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Canções como O Pato, A Casa, As Abelhas e A Porta, entre outras, aparecem costuradas por histórias de Ana Couttinho e que integram o CD Histórias Cantadas da Arca de Noé, volume 1.

YOGA INCORPORADO AO CANTO CORAL

Na última quarta-feira (16), os alunos do Coral Infantojuvenil Aperam participaram da oficina Yoga e a Conexão Corpo e Voz, ministrada pela professora de Yoga, Renata Borges. A iniciativa integra uma série de atividades que tem sido desenvolvida com alunos de forma virtual e que inclui frentes diversas do trabalho com os coralistas.

“Para uma boa performance vocal é necessário técnica, concentração, consciência corporal, um equilíbrio entre o corpo e a mente. Como praticante há 5 anos, observo que o Yoga nos oferece ferramentas para o aprimoramento das habilidades exigidas no Canto Coral, como postura, respiração, emissão, articulação e ressonância”, pontua a maestrina Josiane Drumond.

Ainda de acordo com Josiane, “desde que assumi a Regência do Coral Infantojuvenil Aperam utilizo os exercícios respiratórios (pranayamas) e algumas posturas (ásanas), também como estímulo para melhorar o foco, a atenção, o equilíbrio e a confiança dos coralistas”, conta.

Renata Borges, professora que aplicou as atividades juntamente com a maestrina, destacou ainda que “o Yoga é uma expressão, uma prática, que atua na consciência corporal, então, se um coralista desenvolve essa consciência, ela vai cantar melhor, se expressar melhor vocalmente”, arremata Renata.