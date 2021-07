Fundação Aperam e Hidribus Dança estreia contação de história em libras

No próximo domingo (4), às 16h, os canais do YouTube da Fundação Aperam Acesita e do Hidridus Dança irão receber a contação de história, As novas aventuras de João e Maria em Libras. O vídeo é a recriação e adaptação da história João e Maria com o uso de brinquedos para elucidar e integrar o tema amizade, aceitação, respeito e companheirismo.

A contação da história será estreada com a estudante de Psicologia, Tradutora e Intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), Sara de Oliveira Carvalho, que há 3 anos atua no campo Libras e arte na região do Vale do Aço, interpretando diversos tipos de expressões artísticas desde espetáculos a visitas guiadas em museus e exposições de arte. “Amo levar inclusão e acessibilidade por meio de arte para as crianças! É incrível realizar atividades na língua delas”, conta Sara.

O vídeo traz uma nova roupagem para a tradicional história de João e Maria. A contação relata o encontro de dois irmãos, um surdo e um ouvinte, vivendo aventuras e externando que o amor é a fonte de empatia, carinho e reciprocidade, afinal, todos os seres humanos lidam com limitações e deficiências, às vezes físicas, e às vezes emocionais, e o que vale é o apoio que encontram uns nos outros para a superação dos desafios cotidianos.

De acordo com a intérprete, seu processo de criação se dá por meio de uma análise, onde é possível integrar a cultura surda dentro da história. “Hoje o nosso país tem como segunda língua a Libras, mas pouquíssimas pessoas conhecem a cultura surda, o campo da surdez, e pensando nos pais ouvintes que têm filhos surdos, percebi que eles muitas vezes não têm consciência de toda luta dessa comunidade, com isso, sempre tento trazer um pouco de situações que essas crianças vivenciam em seu cotidiano para as contações”, relata a estudante de psicologia.

O vídeo integra a programação cultural da Fundação Aperam Acesita que acontece de forma virtual quinzenalmente no canal do YouTube Aperam no Brasil, e é uma parceria com o Hibridus, por meio do Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga (ENARTCi), que tem o patrocínio da Aperam por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, onde também são exibidas as programações culturais.