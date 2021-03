Fundação Aperam exibe série que reúne artistas do Vale do Aço

A Fundação Aperam Acesita exibe neste mês de março, em celebração ao mês das mulheres, uma série de vídeos apresentando artistas do Vale do Aço e suas obras. A iniciativa integra a exposição Essas Mulheres, que teve seu formato presencial adaptado para a versão online logo após o início da pandemia. Os filmes podem ser assistidos aos sábados nas redes sociais da Aperam no Brasil.

Esculturas em aço inox, pinturas e bordado são algumas das técnicas apresentadas nos trabalhos das artistas que participam da série. Nos vídeos, as artistas revelam um pouco do seu olhar sobre a arte, enfatizando a atuação da mulher no fazer artístico. “A mulher pode ser qualquer coisa, em qualquer lugar”, destaca Wanya Peixoto, artista que integra o grupo, antiga empregada da Aperam.

Gueixa e Pétalas, em óleo sobre tela, da artista Patrícia Boechat, figura entre os trabalhos em exibição. “A arte faz parte da minha vida, desde a hora que eu acordo até à noite. A arte faz parte da vida de todos nós, basta que percebamos”, sublinha Patrícia.

O fomento da cultura promovido pela Fundação Aperam Acesita tem como um de seus objetivos apoiar artistas locais e possibilitar acesso da população à cultura regional, além valorizar e preservar as criações de realizadores da região. “Trazer nossas atividades culturais para a internet ainda é um desafio, mas, ao mesmo tempo, o ambiente virtual é um aliado por ampliar potencialmente o alcance da nossa programação, como essa mostra dedicada a fortalecer a representatividade das mulheres do Vale do Aço. Por meio da internet, a exposição rompe fronteiras e ganha o mundo”, observa o Presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

A exposição Essas Mulheres é um projeto realizado pela Fundação Aperam Acesita contemplado pelo Prêmio Funarte Descentrarte.

VOTAÇÃO

Antes da pandemia, a exposição Essas Mulheres sempre premiou a artista que teve sua obra mais votada pelo público. Neste ano, não está sendo diferente. Os internautas, por meio de uma votação online, além de conferir as obras, poderá votar em seu trabalho favorito até o dia 31 de março. O link para votação está disponível nas redes sociais @AperanoBrasil.