Fundação Aperam tira dúvidas sobre o Edital de Projetos 2021 de forma online

A Fundação Aperam Acesita irá realizar amanhã (6), às 16h, um bate-papo virtual, via Google Meet, com as entidades interessadas em tirar dúvidas sobre o Edital de Projetos 2021. O link para o acesso é http://bit.ly/Editaldeprojetos2021.

As inscrições do Edital vão até o próximo dia 10 deste mês, e podem se inscrever iniciativas sociais focadas nas áreas de Educação, Meio Ambiente, Geração de Trabalho e Renda, Cidadania e Direitos Humanos. Podem participar pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, que estejam regularmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano.

As inscrições para participação no Edital podem ser realizadas pelo site https://brasil.aperam.com. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail fundacao.promocaosocial@aperam.com.

O objetivo do edital é incentivar o desenvolvimento de projetos e iniciativas sociais que propiciem a melhoria das condições de vida das pessoas que vivem nas comunidades localizadas nas áreas de influência, abrangência e atuação da Aperam South América e da Aperam BioEnergia.