Goda, A Gota e outras histórias das águas estreia neste fim de semana

Para embalar o fim de semana da criançada com muita cultura, a Fundação Aperam Acesita, juntamente com o Hibridus Dança, por meio do Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga (EnartCi), que tem o patrocínio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, por meio da Aperam. Estreia a videoarte Goda, A Gota e outras histórias das águas, espetáculo produzido em homenagem ao Dia Mundial da Água, celebrado na próxima segunda-feira, dia 22.

Goda é uma gotinha que vivenciou todo o ciclo da água. No seu processo de evaporação e precipitação, no alto do céu, viveu inúmeras aventuras em uma nuvem passageira. Foi chuva, rio e mar, vivenciou emoções novas e percebeu que era muito mais que uma gota e que a natureza é pura comunhão.

Dama Espaço Cultural assina a produção da videoarte; Daniela Alves, o texto; Mari Antonaci, a narração. A interpretação da obra conta ainda com a atuação de Laura Lopes.

“Goda, a gota é um texto criado a partir do ciclo da água e de questionamentos sobre individualidade e coletividade. Era uma vez uma gota que também era o mar. As águas enquanto elemento da natureza simbolizam as emoções. E assim como no ciclo estudado nas ciências, nós também nos sentimos às vezes mais sólidos (endurecidos), às vezes mais líquidos (chorosos), às vezes em sublimação (assustado) e também evaporando para os ares (alegres). Perceber-se mar é participar da unidade, sair do individualismo”, poetisa Daniela Alves.

Segundo ela, o vídeo foi produzido a partir da utilização de diversas linguagens para que as crianças possam experienciar a contação de histórias com imagens, sons, interação poética e musical.

“Uma história para crianças de todas as idades, cheia de metáforas e ludicidade. Esteticamente trabalhamos com materiais de plástico que contrastam com a narrativa toda, com elementos naturais, buscando a reflexão sobre o impacto dos resíduos sólidos jogados nos rios. Um convite para reflexão de todos”, detalha a autora.

ONLINE

Laura Lopes, atriz que atua na videoarte, é estudante de teatro da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ela iniciou bem cedo no teatro, aos 11 anos, por meio do curso de iniciação teatral ofertado pela Fundação Aperam Acesita, no ano de 2015. “O teatro sempre esteve presente na minha vida, desde quando eu me entendo por gente. Iniciei as aulas na Fundação Aperam , e, a partir daí, me encontro há oito anos na área”, relata Laura.

A necessidade de adaptar o presencial para o on-line, como analisa Mari Antonaci, trouxe novas formas de trabalho para o teatro, bem como para tantas outras atividades. ”A edição e gravação da videoarte foi toda realizada por meio de um telefone celular. É possível realizar coisas bem bacanas com recursos que estão na palma da nossa mão, literalmente”, sublinha.

Serviço:

Goda, A Gota e outras histórias das águas estreia no próximo domingo (21), às 16h, por meio dos canais do YouTube da Aperam no Brasil e da Hibridus Dança.