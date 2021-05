Importância da leitura é tema de palestra gratuita do Instituto Usiminas

Para ampliar o debate acerca do hábito de leitura em família e reforçar a importância das iniciativas que aproximam a Biblioteca Central de Ideias (BCI) dos seus usuários, o Instituto Usiminas está promovendo uma programação especial em comemoração aos 16 anos da BCI. E a próxima atividade dessa agenda será a palestra “A biblioteca além dos livros e disseminando leitura”, na terça-feira (4), às 19h, por meio de plataforma virtual. A programação é realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Ministrada pela responsável técnica pela BCI e doutora em Educação, Walda Antunes, de Brasília (DF), a apresentação parte da biblioteca como núcleo impulsionador do conhecimento, para engajar e valorizar o núcleo familiar como o mais legítimo formador de leitores. “Não basta apenas saber ler e escrever, ser alfabetizado. É preciso saber fazer uso do ler e do escrever, respondendo às exigências de leitura das famílias”, frisa Walda. A palestra é gratuita e voltada para professores, educadores, pais e leitores de todas a idades.

Walda Antunes é biblioteconomista, professora aposentada da Faculdade de Ciência da Informação/UnB – Departamento de Ciência da Informação e Documentação, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e autora de diversas publicações da área da Educação. Inscrições e informações sobre a palestra pelo e-mail bibliotecacentraldeideias@usiminas.com.br e pelo telefone 3824.3849.