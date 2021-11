As inscrições para o edital da segunda edição do Prêmio da Música Popular Mineira estão abertas a partir desta quarta-feira (10). Os candidatos devem se inscrever, até 17/11, no site da Rádio Inconfidência, onde também consta o edital. Podem participar compositores, músicos e intérpretes mineiros ou artistas que residam no estado desde 1/1/2020.

O objetivo da premiação é valorizar e reconhecer os talentos mineiros e promover a música produzida no estado. A iniciativa prevê R$ 63 mil em gratificações, divididas em cinco áreas: MPB, Pop rock, Música instrumental, Música regional, indígena e afro mineira, e obras infantis. Este ano, o prêmio também faz uma homenagem aos 75 anos de nascimento do compositor mineiro Fernando Brant.

Ao todo, serão nove prêmios de R$ 7 mil distribuídos nas categorias “Melhor música” e “Melhor álbum”. O encerramento da segunda edição será no início de 2022, no Palácio das Artes, espaço da Fundação Clóvis Salgado (FCS) em Belo Horizonte. A atração terá show transmitido pela Rede Minas.

SOBRE

O II Prêmio da Música Popular Mineira é promovido pela Empresa Mineira de Comunicação (EMC), vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult). Viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o edital tem patrocínio da Cemig.

A ação faz parte do Descentra Cultura, plano do Governo de Minas de regionalização e democratização ao acesso a bens e serviços culturais. A iniciativa busca descentralizar recursos, além de fomentar atividades nos municípios mineiros.

Serviço:

II Prêmio da Música Popular Mineira

Inscrições: 10/11 a 17/11/2021

Edital e mais informações: http://inconfidencia.com.br/