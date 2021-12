Representantes da Usiminas estiveram na tarde de ontem (20) na Prefeitura de Ipatinga para apresentar o balanço de investimentos sociais realizados em 2021, além de expor o planejamento das ações para 2022 por meio do Instituto Usiminas, em parceria com o município. São mais de R$ 13,5 milhões investidos em 36 iniciativas culturais, esportivas e sociais, utilizando as leis de incentivo à cultura e ao esporte. Além de outros R$ 1.130.000,00 destinados ao Fundo da Infância e do Adolescente (FIA) e ao Fundo do Idoso (FMID).

O prefeito Gustavo Nunes registrou seu respeito e satisfação pelo trabalho desempenhado pelo Instituto Usiminas. “Estou verdadeiramente impressionado. Todo esse trabalho realizado pelo Instituto em parceria com o município demonstra o compromisso da empresa e seus braços institucionais com a nossa população, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida à sociedade. É gratificante ser prefeito de uma cidade que tem uma empresa como a Usiminas, que contribui efetivamente para o êxito das ações do poder público em favor dos interesses coletivos, acredita nas pessoas e investe em um futuro melhor”, refletiu.

De acordo com a diretora Corporativa de Comunicação e Relações Institucionais da Usiminas, Ana Gabriela Dias Cardoso, para o Planejamento de Ações em 2022 foi aberto edital de cadastramento para os Projetos de Incentivo. Em agosto de 2021 a Usiminas definiu sua estratégia de atuação social e criou cinco eixos socioculturais para direcionar o foco dos incentivos. “Recebemos 422 propostas, número significativo de projetos, elencados no fortalecimento comunitário, economia criativa, educação não formal, bem-estar e saúde e voluntariado”, pontuou.

COMUNIDADE PARCEIRA

Dentre os projetos construídos em parceria com o município, o destaque foi para o Comunidade Parceira, desenvolvido nos bairros Vila da Paz e Bom Retiro.

O Comunidade Parceira está alinhado, de forma prática, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas comunidades em que serão implantados, tendo como pilares a erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, redução das desigualdades, entre outros.