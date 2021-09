Instituto Usiminas celebra o Dia Mundial do Teatro com atrações gratuitas

No dia 19 de setembro será celebrado o Dia Nacional do Teatro. A data será comemorada pelo Instituto Usiminas com uma programação realizada ao longo da semana, com atividades e atrações gratuitas, presenciais e online. Toda programação de setembro realizada pelo Instituto Usiminas tem patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O público poderá celebrar desbravando os bastidores do Teatro Zélia Olguin, no Cariru, em Ipatinga (MG), durante o programa “Visitas Teatralizadas”, cujas sessões serão nesta terça, quarta e quinta-feira (14, 15 e 16/09), sempre às 19h. Com uma visita interativa, a encenação dos personagens Pirata Montenegro e sua assistente Macunaíma conta a origem e a história do teatro de maneira dinâmica, com a participação do público. A partir de um texto lúdico, a história compara o teatro a um navio. As sessões vão contar com intérpretes de Libras. O agendamento gratuito pode ser feito pelo: (31) 98437-3330 (WhatsApp), das 8h30 às 17h.

No Em Casa com o Instituto Usiminas a comédia “Rirvotril”, com Santinhas do Pau Oco Produções (MG), marca a data virtualmente. O espetáculo vai ao ar na sexta-feira (17), às 20h, no Youtube do Instituto Usiminas. Encenada pelos atores Othon Valgas e Marcelo Vieira, a peça de teatro se passa dentro de um hospital onde pacientes aguardam o atendimento, onde acontecem diversos contratempos, com atendentes mal-humoradas, psicólogas, médicos estrangeiros recém-chegados. Tudo isso carregado de ironias, improvisos e cenas de plateia. O conteúdo contará com tradução em Libras. Acesse o espetáculo pelo link youtube.com/institutousiminas.

TROCA SOLIDÁRIA

O Circuito Comunidade Ipatinga (MG) vai embalar a chegada da primavera com a atração musical “Sons da Primavera”, com a Arena Music (MG). No próximo domingo (19/09), a ação itinerante circula pelo bairro Vila Ipanema, das 8h30 às 10h30. Os músicos Franklin Vial (saxofone) e William Jr. (voz e violão) vão levar um repertório de músicas dos estilos pop rock, Rock, MPB, Axé, Xote.

Durante o percurso, a comunidade poderá participar da Troca Solidária, doando 1 kg de alimento não perecível em troca de uma muda de planta cultivada no Viveiro de Mudas da Usiminas.