Instituto Usiminas lança programação inspirada na primavera e no Dia do Teatro

A chegada da Primavera já está florescendo na programação de setembro do Instituto Usiminas. As atrações deste mês são inspiradas na estação considerada a mais bonita do ano e no Dia Nacional do Teatro, celebrado no dia 19 de setembro. Respeitando todos os protocolos de prevenção à Covid-19, a programação é gratuita e realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Parte da programação será transmitida pelo Youtube do Instituto Usiminas (youtube.com/institutousiminas).

O Arte em Família, com o tema “Arte e Sustentabilidade: Pintura com tintas sustentáveis”, com a artista Rosane Dias, abre a programação do mês, neste sábado (04/09), às 10h. A oficina, que apresenta a tinta artesanal e sustentável originada do agregado siderúrgico, será no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga (MG). No mesmo sábado, às 15h, as famílias vão poder acompanhar o Arte para Terceira Idade com o tema “Já Já é Primavera”, com o grupo Dama Espaço Cultural, pelo Youtube do Instituto Usiminas.

As famílias com bebês de 03 meses a 3 anos vão se emocionar com o Arte para Bebês, no sábado (11/9), 10h, no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, com a performance “Regalos”, da Dama Espaço Cultural (MG). Nos dias 14, 15 e 16/9 (terça a quinta), sempre às 19h, o público poderá desbravar o universo do teatro com a “Visita Teatralizada” pelo Teatro Zélia Olguin. O programa de Educação Ambiental “Aventura no Viveiro” apresenta o Viveiro de Mudas da Usiminas, no sábado (18/9), com sessões às 9h e às 14h. O agendamento das atividades educativas é gratuito pelo número (31) 98437-3330 (WhatsApp), das 8h30 às 17h.

O Teatro Zélia Olguin, no Cariru, recebe duas sessões de contação da história “A Bonequinha Preta”, com “O Quintal da Guegué”, no sábado (25/9), às 15h e às 17h. E o Concerto de Primavera, com a Orquestra de Câmara Vale do Aço, encerra a programação do mês no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, com o show instrumental na sexta-feira (24/9), às 20h. Ingressos pelo Eventim: Ingressos para os espetáculos: https://bit.ly/3Bv3Ib1.

CONTEÚDO VIRTUAL

O Em Casa com o Instituto Usiminas vai encantar o público com uma programação virtual gratuita transmitida pelo YouTube do Instituto Usiminas (youtube.com/institutousiminas). A primeira atração será na sexta-feira (10/9), às 20h, com o show de reggae music Nattydread, dos músicos Douglas Netto (voz), Nestor Versieux (percussão), Lucas Monteiro (contrabaixo), Wemerson Geléia (bateria) e Wellington Cristo “Preguinho” (teclados e voz).

Na sexta (17/9), às 20h, o grupo Santinhas do Pau Oco Produções homenageia o Dia do Teatro com “Rirvotril”. A comédia encenada por Othon Valgas e Marcelo Vieira se passa dentro de um hospital. O Dia da Árvore também será celebrado na quarta (22/09), às 19h, com a Contação de História “A Lenda do Guaraná”, apresentada por Raquel Vieira, a Flora Manga. Na quarta (29/09), às 20h, tem “Adelaide Sem Censura”, com o ator Éderson Caldas.

CIRCUITO COMUNIDADE

O minitrio do Circuito Comunidade vai passar por Ipatinga, Itatiaiuçu (MG) e Cubatão (SP) levando atrações alusivas à primavera. No domingo (12/9), das 15h às 17h, o Circuito Comunidade de Cubatão apresenta aos moradores do bairro Vila Nova o “Circo sobre Rodas”, com Rué La Companhia.

Ipatinga vai receber a atração musical Sons da primavera, da Arena Music, no domingo (19/9), das 8h30 às 10h30 no bairro Vila Ipanema. No domingo (26/9), das 8h30 às 11h30, o Circuito Comunidade Itatiaiuçu será com a intervenção “Primavera das Cores”, com o Casa Laboratório, passando pelo Centro, Quintas da Itatiaia e Samambaia.

PARA EDUCADORES

O Instituto Usiminas promove também mais um curso pelo Programa de Formação de Professores e Arte-Educadores: “Desenho é jogo na escola ou em casa. Criatividade para artistas e não artistas”, com Guilherme Teixeira (SP). O curso será nos dias 23 e 30/9 (quintas-feiras), às 19h, pelo Zoom. Os exercícios e jogos apresentados neste curso visam colaborar com professores e educadores interessados em redescobrir o prazer e a alegria de desenhar de forma criativa. Inscrições gratuitas: sympla.com/educativoinstitutousiminas.