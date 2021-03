Instituto Usiminas leva Circuito Comunidade ao Naemc

Na manhã dessa quarta-feira (10), o minitrio do Circuito Comunidade estacionou próximo ao Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz (Naemc), no bairro Vila Formosa, em Ipatinga, para levar música e animação para os 120 residentes e 116 funcionários da entidade. A iniciativa do Instituto Usiminas, realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, integra a programação do Circuito Comunidade do mês de março, cujo objetivo é contemplar entidades assistenciais do município.

Com a apresentação, “Seresta Sertanejos Românticos”, Hyuri Luna e o sanfoneiro Lúcio Mariano, encantaram o público presente com clássicos sertanejos, como Boate Azul, Dama da Noite, Chalana, Menino da Porteira, Chico Mineiro, Fio de Cabelo, No Rancho Fundo e Estrada da Vida, entre outros grandes sucessos.

NAEMC 30 ANOS

A alegria do Circuito Comunidade marcou os 30 anos de fundação do Naemc, contou a fundadora da instituição Maria Lúcia Valadão, conhecida como tia Lúcia. “A nossa festa não seria a mesma se o Instituto Usiminas e a Usiminas não tivessem olhado para nós. Tudo que fazemos aqui é com colaboração. O mundo só vai melhorar quando as pessoas passarem a olhar para o outro, vê-lo como irmão e, assim, tentar fazer a diferença”, comentou tia Lúcia.

Também conhecida por um dos seus principais projetos, a Casa da Esperança, o Naemc presta três serviços de alta complexidade, atualmente: instituição de longa permanência para idosos, residência inclusiva para atendimento a pessoas com deficiência física e abrigo institucional para pessoas com deficiência física e mental. A instituição conta com convênios com poder público e doações para manutenção da casa.

ENTIDADES

A primeira rodada do Circuito Comunidade em março foi dedicada aos recuperandos da Comunidade Terapêutica Fazenda Água Viva. Outras duas entidades vão receber a atração musical na próxima semana. Para atender ao público institucionalizado, que muitas vezes não têm oportunidade de contemplar atrações culturais do lado de fora das entidades, o Instituto Usiminas promove a ação seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19.