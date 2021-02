Instituto Usiminas leva Circuito Comunidade para Ipatinga e Itatiaiuçu

Na manhã do próximo domingo (28), o Instituto Usiminas vai levar a alegria do Circuito Comunidade para as ruas de Ipatinga e de Itatiaiuçu, em Minas Gerais. Lançado no início da pandemia, em 2020, o Circuito Comunidade circula pelas ruas das cidades onde a Usiminas atua, levando programação cultural com atrações musicais, contação de histórias e performances teatrais para os moradores.

O Circuito Comunidade integra o programa Em Casa com o Instituto Usiminas que tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Em Ipatinga, a terceira rodada do Circuito Comunidade – Folia Solidária vai passar pelas ruas do bairro Bethânia, das 9h às 11h, com o show instrumental de marchinhas de carnaval. A bordo do minitrio, vão estar os músicos da Orquestra de Câmara do Vale do Aço Keurvisonn Costa, no trompete, e Jansley Nascimento, no trombone.

Os moradores do bairro Bethânia podem participar da ação solidária, trocando 1kg de alimentos não perecíveis por mudas de árvores. As doações serão encaminhadas para o Banco de Alimentos de Ipatinga, que beneficia famílias e entidades sociais do município.

A Folia Solidária também já passou pelos bairros Bom Jardim e Esperança, nos domingos 14 e 21/02. Neste mês, a ação alcançou público de duas mil pessoas, com arrecadação de 160kg de alimentos não perecíveis, em troca de 200 mudas de árvores cultivadas no Viveiro de Mudas da Usiminas.

ITATIAIUÇU

E para celebrar o aniversário de 58 anos de Itatiaiuçu, no dia 1º de março, a Mineração Usiminas e o Instituto Usiminas vão presentear os moradores da cidade com uma edição especial do Circuito Comunidade no domingo (28/02), das 9h às 11h. O minitrio irá levar a apresentação com show instrumental da Lira São Sebastião. A comunidade também receberá mudas de árvores cultivadas no Viveiro da Usiminas para marcar a comemoração.

LEITURA EM FAMÍLIA

O Em Casa com o Instituto Usiminas traz de volta à programação o “Arte em Família Especial – Livro em Família”, nesta sexta-feira (26). Neste vídeo, a contadora de histórias Raquel Vieira, a Flora Manga, ensina a fazer um livro em família. A atividade dá oportunidade para as crianças colocarem a criatividade no papel e se sentirem escritoras.