Instituto Usiminas promove Concurso de Poesia e vai premiar ganhadores

Estudantes, educadores, usuários da biblioteca e comunidade têm até a próxima quarta-feira (19), para participar da segunda edição do “Concurso de Poesia do Instituto Usiminas”, que comemora o 16° aniversário da Biblioteca Central de Ideias. O autor da melhor poesia, de cada uma das quatro categorias, será premiado com um vale-livro no valor de R$ 100,00. A iniciativa é realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O regulamento está disponível no site do Instituto Usiminas (www.institutousiminas.com).

Com o tema “O que pode uma biblioteca curar?”, o concurso visa estimular a comunidade a se expressar livremente sobre as visões de mundo com a poesia. Podem participar estudantes do Ensino Fundamental II (11 a 14 anos), estudantes do Ensino Médio (15 a 18 anos), estudantes do Ensino Superior (matriculados em curso de ensino superior) e associados à Biblioteca Central de Ideias, a partir de 11 anos.

As Instituições escolares de Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Superior devem inscrever seus alunos enviando a ficha de inscrição, contendo os dados da instituição, do aluno, ano que ele está cursando e, anexa, à poesia. Para a categoria geral, será necessário enviar as informações nome, telefone, endereço, idade e o a poesia em um arquivo anexo. As informações devem ser enviadas pelo e-mail: bibliotecacentraldeideias@usiminas.com

INCENTIVO À LEITURA

Há 16 anos, a Biblioteca Central de Ideias foi fundada para atender a comunidade gratuitamente, promovendo acesso à leitura. A atuação tem como base nos pilares que norteiam a Ação Educativa do Instituto Usiminas: investir na realização de programações culturais e formativas que possam movimentar saberes múltiplos em escolas e lares, explorando assuntos e temas a partir de princípios de diversidade, equiparação de oportunidades de acesso e inclusão, valorização da vida, das artes e das ciências.

Atualmente, a Biblioteca Central de Ideias possui cerca de 15 mil sócios e conta com um acervo de mais de 9 mil livros disponíveis para empréstimo gratuito. Com o lançamento do Delivery de Livros, em 2020, a Biblioteca alcançou a marca de mais de 1 mil livros emprestados e entregues nas casas de leitores de Ipatinga e região, além de somar 200 novos sócios. Com a iniciativa, leitores de Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso podem solicitar o empréstimo e receber os livros gratuitamente, em casa.

Mais informações pelo e-mail bibliotecacentraldeideias@usiminas.com.br ou pelo telefone 3824.3849.