Para as famílias que querem fazer uma bela decoração de natal e reaproveitar materiais recicláveis, a Ação Educativa do Instituto Usiminas traz para o próximo Arte em Família a oficina “Natal Sustentável: criação de enfeites de Natal com materiais recicláveis”, com a artista plástica Rosane Dias (MG). A oficina gratuita será realizada no sábado (18), às 10h, no Centro Cultural Usiminas. O Arte em Família tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Durante a oficina, as famílias participantes irão aprender a criar seus próprios enfeites de Natal reutilizando descartáveis, embalagens de materiais diversos e tintas artesanais. O objetivo é despertar nos participantes o olhar criativo da reutilização e transformação, dando usos imprevistos e surpreendentes a materiais do cotidiano. As vagas são limitadas e é obrigatório o uso de máscaras durante a atividade.

Para participar, basta fazer o agendamento gratuito na Ação Educativa do Instituto Usiminas: (31) 98437-3330 (WhatsApp), das 8h30 às 17h.