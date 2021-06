Instituto Usiminas promove oficina virtual de Origami

A arte milenar japonesa Origami vai ser tema do Em Casa com o Instituto Usiminas, que será exibido nesta quarta-feira (16), pelo Instagram (@institutousiminas) e pelo Facebook do Instituto Usiminas (https://www.facebook.com/institutousiminas). No vídeo da Oficina de Origami, a professora de arte japonesa Yoshiko Honda ensina a fazer um adorno com o Grou tsuru. A atividade tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Interessados podem acessar o conteúdo gratuitamente e aprender as técnicas utilizando materiais simples, como papel fantasia, papel de origami ou ainda, papel A4 comum cortado no tamanho 15cmx15cm.

A oficina é dividida em momentos de teoria e prática, abordando também a origem, história e significados do tsuru. De acordo com o folclore japonês, o tsuru é uma ave sagrada, símbolo da saúde, da boa sorte, felicidade, longevidade e da fortuna.