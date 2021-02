Instituto Usiminas retoma aulas presenciais de dança e yoga

A partir desta terça-feira (2), o Instituto Usiminas retoma as aulas presenciais dos Cursos Permanentes de dança de salão e yoga, realizadas no Centro Cultural Usiminas. As aulas foram paralisadas em dezembro, com o fechamento dos espaços culturais como medida de prevenção à Covid-19. Entre março e outubro de 2020, em função da pandemia, as aulas de yoga e dança de salão foram ofertadas, gratuitamente, por meio de transmissão ao vivo pelas redes sociais do Instituto Usiminas.

Para participar das aulas presenciais, os alunos devem seguir as orientações, como utilizar máscara durante toda a aula, distanciamento de dois metros entre os alunos/casais; lavar as mãos sempre que possível ou higienização das mãos com álcool 70% disponível no local. Os casais participantes da dança de salão precisam ser contactantes, ou seja, conviverem na mesma casa. Os interessados em conhecer os cursos podem agendar uma aula experimental. Informações e inscrições sobre as aulas podem ser obtidas pelo telefone: 31.98473-8541.

YOGA

Ministradas pelo professor Gessé Rosa, as aulas de yoga são realizadas às terças e quintas, às 18h, e às quartas e sextas, às 7h. A prática proporciona benefícios para a saúde de mulheres e homens, pois trabalha o corpo e a mente de forma interligada, com exercícios que auxiliam no controle do estresse, ansiedade, dores no corpo e na coluna, além de melhorar o equilíbrio.

DANÇA DE SALÃO

As aulas de Dança de Salão com o professor Jorge Soares são realizadas toda terça-feira, às 19h40. O objetivo das aulas é trabalhar a consciência corporal, equilíbrio, coordenação motora, postura, alongamento, memorização, musicalidade, socialização e autoconfiança. A Dança de Salão agrega diversos tipos de dança, tais como samba, bolero, forró, tango, zouk, valsa, rock, entre outros.